इस घटना के बाद अंजू महेंद्रू पर शक करने लगे थे राजेश खन्ना, गर्लफ्रेंड के आने-जाने पर लगाते थे रोक

Rajesh Khanna Old Kissa: राजेश खन्ना के बारे में काफी किस्से और कहानियां आपने सुने होंगे। आज हम आपको राजेश खन्ना के जीवन से जुड़ा वो किस्सा बताने जा रहे हैं जिसके बाद अंजू महेंद्रू अपने गर्लफ्रेंड पर शक करने लगे थे।

राजेश खन्ना और एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू लगभग 7 साल तक रिश्ते में रहे थे। दोनों की रिलेशनशिप के चर्चे उस वक्त के कई गॉसिप कॉलम में छपते थे। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू एक दूसरे को थिएटर के दिनों से जानते थे और तब से ही दोनों रिलेशनशिप में थे। भारत के पहले सुपरस्टार जब अपने फिल्म करियर में सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे तब वो काफी व्यस्त रहने लगे और इस वजह से दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगीं। दोनों के रिश्तों में दूरियां भले ही आने लगी हों, लेकिन वो फिर भी साथ रहे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू को लेकर काफी पजेसिव थे। इतना ही नहीं, जब राजेश खन्ना सफलता की राह पर थे तब वो चाहते थे कि अंजू महेंद्रू फिल्मों में काम न करें। राजेश खन्ना की रिलेशनशिप में एक ऐसा वक्त भी आया जब राजेश खन्ना अंजू पर बहुत ज्यादा शक करने लगे थे और उनके कहीं भी आने-जाने पर रोक लगाते थे।

किस बात पर था अंजू और राजेश खन्ना का झगड़ा? राजेश खन्ना के जीवन पर लिखी किताब 'राजेश खन्ना: कुछ तो लोग कहेंगे' में उस घटना का जिक्र मिलता है जिसके बाद राजेश खन्ना अंजू महेंद्रू पर काफी ज्यादा शक करने लगे थे। राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। उनका मानना था कि अब उनके पास सबकुछ है। ऐसे में अंजू को कमाने की क्या जरूरत है? राजेश खन्ना नहीं समझ पाए थे फिल्मों में काम करना अंजू का सपना था। इस वजह से अंजू और राजेश खन्ना में काफी मतभेद होने लगे थे। दोनों के झगड़े होने लगे थे। ऐसे ही एक झगड़े के दौरान दोनों की बातचीत बंद हो गई थी।

जब क्रिकेटर से अंजू ने कर ली थी सगाई राजेश खन्ना और अंजू की बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ था। इसी दौरान अंजू महेंद्रू की लाइफ में एक नए शख्स की एंट्री हुई। अंजू की मुलाकात वेस्टइंडीज क्रिकेटर गैरी सोबर्स से हुई। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और दोनों की मुलाकातों के चर्चे उस वक्त की मैगजीन्स में छपने लगे। अंजू कुछ समझ पाती उससे पहले ही गैरी सोबर्स ने अंजू को अपने एक मैच के लिए कोलकाता बुलाया। वहां, एक पार्टी में गैरी ने अंजू को डांस करते हुए प्रपोज किया और सगाई की अंगूठी पहना दी। क्योंकि अंजू भी गैरी की तरफ आकर्षित थीं, तो उन्होंने गैरी का प्रपोजल अपना लिया।

बौखला गए थे राजेश खन्ना अंजू जब मुंबई (बंबई) वापस आईं तो राजेश खन्ना को इस प्रपोजल के बारे में पता चला। उन्हें जैसे ही ये बात पता चली वो बौखला गए और अंजू पर बुरी तरह चिल्लाने-चीखने लगे। इसके बाद राजेश खन्ना को अंजू के उनसे दूर चले जाने का डर सताने लगा और वो किसी बच्चे की तरह रोने लगे। किताब के मुताबिक, अंजू ने स्टारडस्ट को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त वो राजेश खन्ना के साथ रिश्ते में थीं। उनकी किसी बात पर काका से लड़ाई हुई थी जिसके बाद उन्होंने चिढ़कर गैरी से अफेयर किया और उनसे सगाई की।

अंजू के आने-जाने पर लगाते थे रोक हालांकि, अंजू भी राजेश खन्ना से अलग नहीं होना चाहती थीं इसलिए उन्होंने राजेश खन्ना के घर से गैरी को फोन किया और सगाई तोड़ दी। इस घटना के बाद राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू एक बार फिर करीब आ गए, लेकिन अब अंजू को लेकर राजेश खन्ना बहुत ही ज्यादा पजेसिव हो चुके थे। वो अंजू के बारे में हर पल की खबर रखना चाहते थे। वो अंजू के दोस्तों से मिलने, पार्टी करने पर रोक लगाने लगे थे। राजेश खन्ना के इस बर्ताव की वजह से उन दोनों के रिश्ते पर तनाव बढ़ता गया। काका के इस बर्ताव के बारे में बात करते हुए एक पुराने इंटरव्यू में अंजू ने कहा था, "वो इतना ज्यादा शक करने लगा था कि मेरे घर पर फोन करके ये पूछता रहता था कि मैं कहां पर हूं...वो बस ये चाहता था कि मैं उसका इंतजार करूं।"