Rajesh Khanna Filmy Kissa How Superstar Kicked Shabana Aazmi in Interview जब राजेश खन्ना ने इंटरव्यू में मारी शबाना आजमी को लात, एक्ट्रेस की इस हरकत पर भड़के हुए थे सुपरस्टार, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRajesh Khanna Filmy Kissa How Superstar Kicked Shabana Aazmi in Interview

जब राजेश खन्ना ने इंटरव्यू में मारी शबाना आजमी को लात, एक्ट्रेस की इस हरकत पर भड़के हुए थे सुपरस्टार

Rajesh Khanna Filmy Kissa: राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में साथ काम किया था और जब इससे जुड़े एक इंटरव्यू में शबाना अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाईं को राजेश भड़क गए।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 01:06 PM
share Share
Follow Us on
जब राजेश खन्ना ने इंटरव्यू में मारी शबाना आजमी को लात, एक्ट्रेस की इस हरकत पर भड़के हुए थे सुपरस्टार

बॉलीवुड सुपरस्टार्स अपनी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। इंटरव्यू हो या फिर पब्लिक अपीयरेंस स्टार्स अपना हर शब्द बहुत नापतौल कर बोलते हैं और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वो किस इवेंट में किस तरह का आउटफिट कैरी कर रहे हैं। लेकिन इससे पुराने सुपरस्टार्स इस मामले में और भी ज्यादा कॉन्शियस रहा करते थे। इसका एक उदाहरण हमें शबाना आजमी के एक किस्से में मिलता है। शबाना ने इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में यह घटना खुद एक इंटरव्यू में बताई थी।

जर्नलिस्ट के सामने बोला था झूठ

शबाना आजमी ने बताया, "द राजेश खन्ना और मैं किसी फिल्म में एक साथ काम कर रहे थे। अगले दिन जब वो आए तो उनके मोच आई हुई थी। एक जर्नलिस्ट आई हुई थी तो उसने पूछा कि यह आपको क्या हो गया? तो उन्होंने (राजेश खन्ना) ने जवाब दिया- कल मैं अपनी फिल्म में एक घुड़सवारी वाला सीन कर रहा था। उस सीन के दौरान मैं घोड़े से गिर पड़ा।" शबाना आजमी तब उनके साथ ही उस इंटरव्यू में थीं और उनसे रहा नहीं गया।

जब शबाना आजमी को पड़ी लात

शबाना आजमी ने बताया कि उनके मुंह से अनायास ही निकल गया कि लेकिन हम तो कल साथ में ही काम कर रहे थे और वहां पर तो आपने कोई....। शबाना के इतना बोलते ही राजेश खन्ना ने मेज के नीचे से उन्हें लात मारी। मुझे क्योंकि खुराक मिल गई थी तो मैं चुप हो गई। जर्नलिस्ट जब चली गई तो राजेश खन्ना शबाना आजमी पर काफी नाराज हुए। शबाना आजमी ने बताया, "उन्होंने मुझसे कहा- तुम्हें राजा हरिश्चंद्र बनने की क्या जरूरत थी। तुमने क्यों अपना मुंह खोला?"

राजेश खन्ना ने बताई असली वजह

शबाना आजमी ने बताया कि राजेश खन्ना ने उन्हें डांटा और इसी दौरान उन्हें चोट लगने की असली वजह भी बताई। राजेश खन्ना ने तब शबाना आजमी से कहा- कल लुंगी में मेरा पांव फंस गया था। उसकी वजह से मोच आई। अब मैं सुपरस्टार राजेश खन्ना हूं, मैं उसको यह बोलूंगा? शबाना आजमी समझ गईं कि राजेश खन्ना अपनी इमेज को ध्यान में रखते हुए यह बात रिवील नहीं कर रहे थे।

Rajesh Khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।