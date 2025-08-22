Rajesh Khanna Alleged Girlfriend Anita Advani Lashesh out Superstar Family says karmon ka fal milega प्रॉपर्टी विवाद को लेकर राजेश खन्ना के परिवार पर भड़कीं अनीता; 'ऐसी धोखेबाजी…', Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRajesh Khanna Alleged Girlfriend Anita Advani Lashesh out Superstar Family says karmon ka fal milega

प्रॉपर्टी विवाद को लेकर राजेश खन्ना के परिवार पर भड़कीं अनीता; 'ऐसी धोखेबाजी…'

अनीता आडवाणी ने हाल ही में अपने और राजेश खन्ना के रिश्ते को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने राजेश खन्ना के परिवार के साथ हुए प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि उन लोगों को उनके कर्मों का फल मिलेगा। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 04:46 PM
share Share
Follow Us on
प्रॉपर्टी विवाद को लेकर राजेश खन्ना के परिवार पर भड़कीं अनीता; 'ऐसी धोखेबाजी…'

सुपरस्टार राजेश खन्ना की कथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवाणी ने हाल ही में अपने और राजेश खन्ना के रिश्तों पर खुलकर बात की। इस दौरान अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि डिंपल ने राजेश खन्ना को 1982 में ही छोड़ दिया। इस बातचीत के दौरान अनीता ने राजेश खन्ना के परिवार संग हुए प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि कर्मों का फल मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी धोखेबाजी क्यों करनी हैं।

डिंपल ने राजेश खन्ना को छोड़ दिया था

रील मीट रियल से खास बातचीत के दौरन अनीता ने कहा- डिंपल ने उन्हें छोड़ दिया था, और 30 साल तक उन्होंने सब खो दिया था। हर किसी ने उन्हें छोड़ दिया था। वो फंसे हुए थे- डायवोर्स नहीं हो रहा था, कुछ सुलझ भी नहीं रहा था।"

प्रॉपर्टी विवाद पर क्या बोलीं अनीता

अनीता ने आगे कहा- सब कंट्रोल के बाहर हो गया था। यहां तक कि चीजें राजेश खन्ना की पहुंच से भी बाहर थीं। आखिरकार परिवार को उनकी सारी संपत्ति मिली। ये अपने आप में बड़ी कहानी है।

अनीता ने राजेश खन्ना के परिवार पर कसा तंज

प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अनीता ने कहा कि वो मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। देखिए क्या होता है। इसके बाद अनीता ने राजेश खन्ना के परिवार पर तंज कसते हुए कहा, "कोई भी मरने के बाद चीजों को अपने साथ नहीं लेकर जाता है, तो फिर ऐसी धोखेबाजी क्यों करनी? मौत के बाद कोई भी पैसा अपने पास नहीं रख सकता, फिर ऐसा लालच क्यों? हर रिश्ता इज्जत मांगता है। मेरे दिल में मुझे पता है हर किसी को वो मिलता है जिसका वो हकदार है। आपके कर्म खुद आपके सामने आते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप खुद को कितना भी होशियार समझते होंगे, आप कर्मों से नहीं बच पाओगे।

Rajesh Khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।