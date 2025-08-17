शराब पीने के बाद आक्रामक हो जाते थे राजेश खन्ना, अनीता आडवाणी ने कहा- 'मैं डरकर अपनी...'

साल 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी रचाई थी। इसके बाद, साल 1982 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। हाल ही में अनीता आडवाणी ने राजेश खन्ना को लेकर कई बड़े खुलासे किए।

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं। राजेश खन्ना न सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे हैं। साल 1973 में राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी रचाई थी। इसके बाद, साल 1982 में दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। हालांकि, दोनों ने कभी भी डायवोर्स नहीं लिया। एक तरफ पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल, दूसरी तरफ स्टारडम ढलने से वो काफी चिड़चिड़े हो गए थे। इसके बाद राजेश का नाम अनीता आडवाणी के साथ जुड़ा। कहा जाता है है कि दोनों लंबे वक्त तक लिव-इन में रहे थे। हाल ही में अनीता आडवाणी ने कई बड़े खुलासे राजेश खन्ना को लेकर किए।

ड्रिंक्स के बाद आक्रामक हो जाते थे अनीता आडवाणी ने मेरी सहेली को दिए अपने इंटरव्यू में दिग्गज एक्टर राजेश खन्ना के बारे में कई हैरान करने वाली बातें बताईं। राजेश की कथित प्रेमिका अनीता ने बताया कि कैसे एक्टर अक्सर मिजाज और चिड़चिड़ापन से जूझते थे। अनीता ने इंटरव्यू में बताया, 'साल 2000 में उन्होंने राजेश खन्ना के साथ रहना शुरू किया था। उस समय वह बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन कुछ ड्रिंक्स के बाद, वह आक्रामक और गुस्सैल हो जाते थे। मुझे नहीं लगता कि यह उनके करियर को लेकर कोई फस्ट्रेशन (हताशा) थी, बल्कि वह छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ जाते थे, और किसी की भी कही गई कोई भी बात उन्हें गुस्सा दिला देती थी।'

उनके पास बहुत सारा बोझ था अनीता ने आगे बताया, 'उस समय वह बस अपनी भड़ास निकाल रहे थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा बोझ था। उसे कहीं न कहीं तो निकालना ही था, और किसी ने भी उनके जैसा स्टारडम नहीं देखा; वह शिखर पर थे। लेकिन जब आप वहां से नीचे जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से निराश और गुस्सैल हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर कहें तो, उसे बस एक जरिया चाहिए था, जिससे वो सब कुछ बाहर निकाल सके।'

उन्होंने मुझे पर कभी हाथ नहीं उठाया अनीता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'वो मुझसे कहा करते थे, 'अगर मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा तो किससे लड़ूंगा?' जब वो लड़ते थे, तो वो एक छोटी सी बात पर भी चिढ़ जाते थे, जैसे कि मैं कह दूं कि उसका कमरा गंदा है, और फिर कहते थे, 'हां हम ही गंदे हैं, तुम ही सिर्फ साफ हो'। उन्होंने मुझे पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन जब मैं कुछ गलत कहती या करती थी, तो वो मजाक में मुझे मारते थे, लेकिन वो कभी हिंसक नहीं होते थे।'