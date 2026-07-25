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किशोर कुमार से पंगा लेना इस सुपरस्टार को पड़ गया था महंगा, हो गया था करियर बर्बाद

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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आज हम आपको एक ऐसे स्टार के बारे में बताते हैं जिसने किशोर कुमार का गाना अपनी फिल्म से हटा दिया था और इसके बाद सिंगर ने क्या किया वो बताते हैं।

kishore kumar
किशोर कुमार से लिया एक्टर ने पंगा

किशोर कुमार अपने समय के टैलेंटेड और दिग्गज सिंगर्स में से एक थे। किशोर जब भी एक मस्ती भरे अंदाज में गाते थे तो कोई भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाता था। यहां तक कि आज भी उनके कई ऐसे गाने हैं जो नई जनरेशन को भी पसंद आते हैं। वहीं कुछ तो उन्हें रीक्रिएट करने की कोशिश भी करते हैं। अब हम आपको उनसे जुड़े एक किस्से के बारे में बताते हैं जब एक सुपरस्टार ने उनसे पंगा लिया और बाद में इसका असर उनके करियर पर पड़ गया था।

किशोर कुमार से किसने लिया था पंगा

जिस स्टार की हम बात कर रहे हैं वह हैं राजेंद्र कुमार। दरअसल, राजेंद्र कुमार 60 के दशक के सुपरस्टार थे। उन्हें जुबली कुमार कहा जाता था। उनकी सभी फिल्में तो हिट होती ही थीं, लेकिन गानें भी काफी हिट होते थे। उनकी ज्यादातर फिल्मों में मोहम्मद रफी आवाज देते थे। लेकिन फिर फिल्म आई 1975 में आई सुनहरा संसार फिल्म। इस फिल्म का गाना था हैल्लो सुनो क्या हाल है जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया।

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राजेंद्र ने किशोर कुमार का गाना हटाया

हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र कुमार ने उसे फिल्म से हटा दिया। किशोर कुमार को इससे काफी हर्ट हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 70 के दशक में किशोर कुमार का दौर चलने लगा। कई स्टार्स जैसे राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जितेंद्र की फिल्मों में किशोर कुमार ही गाते थे और उनके गाने सुपरहिट होते थे।

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राजेंद्र ने की किशोर से गाने रिक्वेस्ट

फिर एक बार राजेंद्र, किशोर कुमार के पास आए और उन्हें उनके लिए गाने को कहा। लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि किशोर ने मना कर दिया। इसके बाद राजेंद्र कुमार की फिल्मों और गानों का जादू पहले की तरह नहीं रहा और उनका करियर गड़बड़ा गया।

किशोर कुमार का करियर

किशोर कुमार के बारे में बता दें उन्होंने 1948 में फिल्म 'जिद्दी' से 'मरने की दुआएं क्यों मांगू' गाने के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने करियर में मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ओ मेरे दिल के चैन, पल पल दिल के पास, मेरे मेहबूब कयामत होगी, मेरे सामने वाली खिड़की में, एक लड़की भीगी-भागी सी जैसे कई हिट गाने गाए हैं।

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सिंगर के साथ अच्छे एक्टर भी थे किशोर कुमार

किशोर ना सिर्फ जबरदस्त सिंगर बल्कि शानदार एक्टर भी थे। किशोर ने 1946 की फिल्म 'शिकारी' से एक्टिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने 'चलती का नाम गाड़ी' और 'पड़ोसन' जैसी फिल्मों में काम किया है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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