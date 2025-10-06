rajat bedi tells his father died in front of him faced loos because Amitabh Bachchan rajesh Khanna rivalry राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की राइवरी पिता पर पड़ी भारी, रजत बेदी बोले- आंखों के सामने मर गए, Bollywood Hindi News - Hindustan
राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की राइवरी पिता पर पड़ी भारी, रजत बेदी बोले- आंखों के सामने मर गए

बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कमबैक कर चुके रजत बेदी के पिता भी इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। रजत ने बताया कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की राइवलरी के चलते पिता को काफी नुकसान हुआ था। वह डिप्रेशन में थे और उनकी आंखों के सामने ही दुनिया छोड़ दी।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 02:54 PM
रजत बेदी दिवंगत प्रोड्यूसर/डायरेक्टर नरेंद्र बेदी के बेटे हैं। उन्होंने बेनाम, महा चोर, अदालत जैसी फिल्में बनाई थीं। अब रजत ने बताया है कि पैसे की तंगी में पिता शराब में डूब गए और हालत बदतर होती गई। उनके पिता की कुछ फिल्में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की भेंट चढ़ गईं जिस वजह से नरेंद्र बेदी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ था।

डिप्रेशन में चले गए थे पिता

सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर रजत बेदी बोले, 'वह मेरी आंखों के सामने मर गए। मैं स्कूल से आया और वह कमरे से निकलकर आए और मेरे सामने गिर गए।' रजत ने बताया कि पिता डिप्रेशन में चले गए थे और उनको शराब की लत लग गई थी। वह बोले, 'वह अच्छा कमा रहे थे लेकिन दादाजी की फिल्मों से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां थीं और पिता उन्हें संभाल रहे थे।'

राजेश खन्ना की वजह से हुईं दिक्कतें

रजत बेदी ने यह भी बताया कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की राइवलरी की वजह से उनके पिता पर आर्थिक बोझ पड़ गया था। वह बोले, 'डैड को राजेश खन्ना की वजह से भी दिक्कतें हुईं। उन्हें राजेश खन्ना के साथ 2-3 फिल्में शुरू करनी थीं और राजेश खन्ना को बुरा लगा कि वह अमिताभ बच्चन के टच में हैं और उनके साथ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मुझे असली कहानी नहीं पता लेकिन मेरे पिता एक या दो फिल्मों के लिए यूनिट को पुणे ले गए थे और राजेश खन्ना का इंतजार करते रहे। 10-15 दिन तक राजेश खन्ना नहीं आए, मेरे पिता ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। शायद उस वक्त हीरो लोग दिक्कतें करते थे। इस वजह से राजेश खन्ना और पापा के बीच दिक्कतें थीं। शायद बच्चन साहब या दूसरी चीजों की वजह से।'

पूरी रात पीते थे शराब

रजत बेदी ने यह भी बताया कि उनके पिता और राजेश खन्ना घर पर साथ बैठकर रात-रातभर शराब पीते थे। बोले, मुझे याद है मेरे घर पर शराब के क्रेट्स होते थे। वह स्मोक करते, पान पराग खाते, उनकी लाइफस्टाइल बहुत बुरी थी। राजेश सुबह 5-6 बजे जाते थे और पूरी रात शराब पीते थे।

