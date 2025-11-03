शाहरुख खान का हाथ पकड़ रोने लगे थे रजत बेदी, कनाडा में रहकर भी काम मांगते थे एक्टर

संक्षेप: आर्यन खान के वेब शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए रजत बेदी ने शाहरुख खान से एक ऐसी मुलकात के बारे में बात की जब वो उनके सामने रो पड़े थे। ये पल वो कभी नहीं भूलते।

आर्यन खान के वेब शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आने वाले एक्टर रजत बेदी अचानक से उनकी खोई पहचान वापस मिल गई है। शो में उनके किरदार जराज को पसंद किया गया। शो के एक्टर ने अपने कई इंटरव्यू में आर्यन खान से पहली मुलाकात के बारे में बात की। लेकिन अब रजत ने शाहरुख खान के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया है। एक्टर ने बताया कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कनाडा में बस गए थे तब उनकी मुलाकात शाहरुख से हुई थी। इस दौरान वो एक्टर के साथ फूटकर रो पड़े थे।

शाहरुख के समाने रो पड़े थे रजत फराह खान के यूट्यूब वीडियो में नजर आए रजत बेदी ने कहा कि वो उनकी पहली फिल्म जमाना दीवाना से शाहरुख खान से जुड़े हुए हैं। रजत ने बताया कि एक बार वो कनाडा में शाहरुख से मिले थे और उनसे मिलकर रोने लगे। रजत ने कहा, “शाहरुख सर ने वहां पार्टी होस्ट की थी। पार्टी के बाद शाहरुख सर ने मुझे ऊपर बुलाया रूम में जब उनके पर्सनल रूम में सब सारे स्टार्स मिले तो मुझे ये याद है कि मैं शाहरुख सर से मिला और मैं रो पड़ा। उन्होंने पूजा को बोला कि क्या हुआ इसे। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैं बस बह गया। रो-रो कर, मुझे याद आया कि उधर मेरी पूरी फैमिली मतलब फिल्म इंडस्ट्री है और मैं यहां हूं। रजत ने आगे बताया कि को कनाडा में जरूर थे लेकिन लगातार काम की तलाश में थे। उन्हें वैसा काम नहीं मिल रहा था जैसा वो चाहते थे।