मुकेश खन्ना ने मुझे व्यूज के लिए इस्तेमाल किया… रजत बेदी ने जताया गुस्सा बोले- ऐसा कैसे कर सकते हैं

रजत बेदी ने बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कमबैक किया है। कोई मिल गया के बाद वह कनाडा चले गए थे क्योंकि पैसों की तंगी थी। अब उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू का जिक्र करते हुए कहा है कि मुकेश खन्ना ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया।

कोई मिल गया फेम रजत बेदी बैड्स ऑफ बॉलीवुड से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि मुकेश खन्ना ने व्यूज के लिए उनकी बात को ट्विस्ट कर दिया। रजत ने कहा था कि पैसों की तंगी में वह भारत छोड़कर कनाडा चले गए जबकि मुकेश ने इंटरव्यू में दिखाया कि उन्होंने कोई मिल गया में साइडलाइन होने पर ऐसा किया।

राकेश रोशन से है अच्छा बॉन्ड सिद्धार्थ कन्नन के शो में रजत ने कहा कि उन्होंने पहले जो बात कही वो राकेश रोशन के खिलाफ नहीं थी। वह बोले, 'राकेश रोशन सर के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड है। वह बहुत हेल्पफुल डायरेक्टर हैं। वह सीन करके दिखाते हैं कि स्क्रीन पर कैसा दिखाना है। सिर्फ एक एक्टर-डायरेक्टर ही ऐसा कर सकता है। जहां तक मेरे कनाडा माइग्रेशन वाले बयान की बात है, इससे मुकेश खन्ना ने बढ़ा-चढ़ाकर बता दिया था।'

कोई मिल गया के बाद छोड़ा भारत रजत आगे बोलते हैं, 'इंटरव्यू में मैंने उन्हें बताया था कि कोई मिल गया की रिलीज के बाद मैं कनाडा चला था पर उन्होंने मेरी बात को व्यूज के लिए यूज किया। वह बोले कि मैं इसलिए कनाडा चला गया था कि मुझे कोई मिल गया के प्रमोशंस में साइडलाइन किया गया। वो बहुत गलत था। आप सिर्फ हिट्स और व्यूज के लिए अपने वीडियो में ऐसा कैसे कर सकते हैं? इंटरव्यू आने के एक हफ्ते पहले मैं राकेशजी के साथ था।'