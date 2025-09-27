Rajat Bedi Opens Up About His Daughter Being Compared To Kareena Kapoor Khan Says She Is Thinking Of Joining Acting No करीना कपूर खान से बेटी की तुलना होने पर रजत बेदी बोले- लोग अमेरिका, लंदन और दुबई से..., Bollywood Hindi News - Hindustan
करीना कपूर खान से बेटी की तुलना होने पर रजत बेदी बोले- लोग अमेरिका, लंदन और दुबई से...

रजत बेदी के बच्चे खासकर उनकी बेटी हाल ही में काफी लाइमलाइट में आ गई हैं। उनकी बेटी की खूबसूरती के सभी फैन हो गए हैं और सब उन्हें फिल्मों में देखना चाहते हैं। अब रजत ने बताया कि इस पर उनकी बेटी कैसा फील कर रही हैं। 

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 10:33 AM
रजत बेदी ने हाल ही में नेटफ्लिक्स शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए कमबैक किया है। रजत कई फिल्मों में विलेन का रोल कर चुके थे जिसमें कोई मिल गया, द हीरो जैसी फिलमें शामिल हैं। हालांकि रजत के साथ-साथ उनकी बेटी भी इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल, रजत की बेटी वेरा जब द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्क्रीनिंग में आईं तब उनके लुक को देखकर सब हैरान हो गए। कई ने कहा कि वह करीना कपूर खान जैसी दिखती हैं। अब रजत ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है।

रजत ने कहा कि ये अचानक मिला अटेन्शन उनके परिवार के लिए ही काफी नया है। उन्होंने यह भी बताया कि वेरा काफी सिंपल हैं।

बच्चे एक्सपोज हो गए

अब हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए रजत ने कहा, ‘मेरा पूरा परिवार स्पॉटलाइट में आ गया है। सिर्फ मैं नहीं हूं। मेरे बच्चे एक्सपोज हो गए हैं मेरे और शो की वजह से। वे वायरल हो गए हैं और ये क्रेजी है।’

बेटी के करीना से कम्पैरिजन पर बोले

वेरा के करीना से कम्पैरिजन पर रजत ने कहा, ‘वह खुश हैं क्योंकि ये जो अटेन्शन उसे मिली है वो सिर्फ भारत नहीं बल्कि ग्लोबल से। लोग अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई और भी कई जगह से कॉल कर रहे हैं। वह काफी सिंपल है और कभी इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला। ऐसा उसकी लाइफ में पहली बार हुआ है। वह पहली बार अपने पापा के साथ रेड कार्पेट इवेंट पर गई है। वह काफी सिंपल हैं।’

क्या उन्होंने कभी बच्चों के साथ लाइमलाइट और ये अटेन्शन को लेकर बात की है तो उन्होंने कहा, ‘नहीं मैंने उनसे कभी बात नहीं की। लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें सभी के साथ रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा। आपको कभी मेरे बच्चों में एटीट्यूड नहीं दिखेगा। ये सब उनके लिए काफी नया है।’

बेटा करने वाला बॉलीवुड में एंट्री

वैसे अब रजत के बच्चे भी शोबिज में एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं। उनके बेटे विवान ने 2 साल आर्यन खान के साथ द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काम किया है। अब वह दूसरा स्टेप लेने के लिए तैयार है।

बेटी का क्या है प्लान

बेटे को लेकर रजत ने कहा, 'मेरे बेटे को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है और आप जल्द देखेंगे।' क्या आपकी बेटी भी इस इंडस्ट्री में आने की तैयारी कर रही हैं तो उन्होंने कहा, 'वह सोच रही हैं, पहले कभी किया नहीं, लेकिन अब करना चाहती हैं।'

The Bads of Bollywood

