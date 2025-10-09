rajat bedi old interview viral where he said salman khan removed him from radhe saying he has good body not fit for role सलमान ने मुझे राधे से हटाया, बोले- तुम्हारी हाइट पर्सनैलिटी अच्छी है… रजत बेदी का वीडियो वायरल, Bollywood Hindi News - Hindustan
rajat bedi old interview viral where he said salman khan removed him from radhe saying he has good body not fit for role

सलमान ने मुझे राधे से हटाया, बोले- तुम्हारी हाइट पर्सनैलिटी अच्छी है… रजत बेदी का वीडियो वायरल

रजत बेदी को शाहरुख खान के बेटे की फिल्म में कमबैक मिला तो उन्हें देख दर्शकों को कोई मिल गया याद आ गई। रजत का एक इंटरव्यू वायरल है जिसमें उन्होंने बताया था कि राधे से कमबैक करने वाले थे पर सलमान ने ना कह दिया था।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 02:35 PM
सलमान ने मुझे राधे से हटाया, बोले- तुम्हारी हाइट पर्सनैलिटी अच्छी है… रजत बेदी का वीडियो वायरल

बैड्स ऑफ बॉलीवुड से लाइमलाइट में आए रजत बेदी का पुराना इंटरव्यू चर्चा में है। इसमें उन्होंने बताया था कि राधे फिल्म के लिए उनका सिलेक्शन हो गया था। रजत को लगा था कि लंबे समय के गैप के बाद बढ़िया कमबैक मिलेगा। वह सलमान के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड थे लेकिन उनका डील-डौल देखकर सलमान ने मूवी से हटा दिया था। सलमान ने वादा किया था कि इससे बेहतर कमबैक देंगे।

रोल के लिए एक्साइटेड थे रजत

वीडियो Reddit पर शेयर किया गया है। इसमें रजत बोलते हैं, 'राधे में मैंने बिल्कुल ऑफर एक्सेप्ट किया। मुझे मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से फोन आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो राधे के लिए। मैं बड़ा खुशी-खुशी उनके राइटर को भी मिला। वो भी बड़े खुश थे। राधे से मुझे लगा था कि बहुत बढ़िया कमबैक वीकल मिल जाएगा।'

किया था दूसरी मूवी देने का वादा

रजत बोले, 'बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है और स्पेशली भाई के साथ काम करना तो सबकी इच्छा है... सलमान भाई के साथ तो हमारे पारिवारिक रिश्ते, सलीम साहब और मेरे डैड नरेंद्र बेदी और रजेंद्र सिंह बेदी बहुत करीब थे। उनके साथ काम करने का एक मौका मिल जाए वो ही बहुत है मेरे लिए। मैं बड़ा एक्साइटेड था लेकिन भाई ने मुझे बुलाया। जब भाई को पता लगा कि रजत वो रोल करने वाला है, उनमें से एक कैरेक्टर तब भाई ने मुझे कहा, रजत वेट कर थोड़ा सा। मैं तुम्हें ऐसा कमबैक देना चाहता हूं जो राधे से कहीं बेहतर होगा। भाई ने मुझे बोला तो मैं चुप रह गया। मैंने बोला, नो प्रॉब्लम भाई। बोला कि रजत तेरी हाइट, बॉडी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तुमने बहुत अच्छी तरह मेनटेन किया है। मैं तुम्हें बहुत जल्दी बड़ा कमबैक दूंगा। मैंने कहा, ओके भाई। भाई को कौन मना कर सकता है।'

टूट गया था दिल

बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद रजत के कई सारे इंटरव्यूज आ रहे हैं। पीटीआई के साथ बातचीत में उन्होंने राधे फिल्म वाला किस्सा बताया था। रजत ने कहा था कि प्रभुदेवा ने उन्हें राधे के लिए बुलाया था लेकिन सलमान खान ने कह दिया था कि वह इस रोल के लिए ठीक नहीं हैं। इसके बाद उनका दिल टूट गया था।

Salman Khan rajat bedi

