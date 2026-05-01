Raja Shivaji: रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का रिव्यू, फिल्म क्रिटिक ने क्या कहा?
Raja Shivaji: रितेश देशमुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म क्रिटिक ने एक शब्द में इसका रिव्यू देते हुए लिखा, ‘ऐतिहासिक मास्टरपीस।’
रितेश देशमुख की छत्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। पहले इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कमाल किया। वहीं अब इसे शानदार रिव्यूज मिल रहे हैं। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने इस फिल्म को भारतीय सिनेमा का एक शानदार गौरव बताया है। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने सलमान खान के कैमियो और अन्य कलाकारों के बारे में क्या लिखा। (ये भी पढ़ें: 62 रातों में बनी थी साउथ की 8.4 रेटिंग वाली ये फिल्म, बजट था 25 करोड़ और कमाए थे 106.80 करोड़)
निर्देशन और विजन
तरण आदर्श के अनुसार, रितेश देशमुख ने डायरेक्टर के रूप में बहुत कमाल का काम किया है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान व्यक्तित्व की कहानी को पूरी स्पष्टता के साथ पर्दे पर उतारा है।
रितेश की एक्टिंग
रितेश ने न केवल फिल्म को डायरेक्ट किया है, बल्कि लीड रोल भी प्ले किया है। फिल्म क्रिटिक ने इसे उनके करियर की सबसे बेस्ट परफॉरमेंस करार दिया है।
फिल्म के गाने
फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इसकी जान है। 'जय शिवराय' और फिल्म का एंथम दर्शकों में जोश भरने का काम करता है। (ये भी पढ़ें: May OTT Release: मई महीने में ओटीटी पर आ रही हैं 10 फिल्में-सीरीज, लिस्ट देख बना लें वीकेंड का प्लान)
सपोर्टिंग कास्ट
फिल्म में कलाकारों की लंबी फौज है। संजय दत्त और अभिषेक बच्चन अपने किरदारों में बेहद प्रभावी और शानदार नजर आए हैं। विद्या बालन और भाग्यश्री की उपस्थिति फिल्म को एक अलग गहराई देती है। जितेंद्र जोशी, अमोले गुप्ते और जेनेलिया देशमुख ने भी बेहतरीन काम किया है।
टेक्निकल एस्पेक्ट
संतोष सिवान की सिनेमैटोग्राफी ने मराठा साम्राज्य की भव्यता को जीवंत कर दिया है। खासकर 'चंद्रराव मोरे' वाला एक्शन सीक्वेंस फिल्म का हाईलाइट पॉइंट है।
सरप्राइज एलिमेंट
तरण ने अपने रिव्यू में सलमान खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लिखा कि फिल्म के अंत में एक सुपरस्टार का कैमियो है जो सिनेमाघरों में सीटियां और तालियां बटोर रहे हैं।
एडवांस बुकिंग में रचा इतिहास
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, रितेश देशमुख के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने एडवांस बुकिंग के जरिए 5.14 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है। दिलचस्प बात ये है कि इसके मराठी वर्जन ने एडवांस बुकिंग के जरिए 4.25 करोड़ ग्रॉस (3.60 करोड़ नेट) कमाए हैं।
आज कितनी कमाई कर सकती है फिल्म?
ट्रेड एनालिस्ट ने ‘राजा शिवाजी’ की एडवांस बुकिंग देख यह अनुमान लगाया है कि आज यानी पहले दिन रितेश देशमुख की फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस से 10 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है।
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लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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