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Raja Shivaji Box Office: राजा शिवाजी ने पहले हफ्ते पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा, आज हुई कितनी कमाई?

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Raja Shivaji Box Office: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी ने भारत में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की कमाई हिंदी भाषा में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, जितना मराठी भाषा में कर रही है। 

Raja Shivaji Box Office: राजा शिवाजी ने पहले हफ्ते पार किया 50 करोड़ का आंकड़ा, आज हुई कितनी कमाई?

रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने भारत में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। राजा शिवाजी हिंदी से अच्छा मराठी भाषा में प्रदर्शन कर रही है। फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रितेश देशमुख के साथ जेनेलिया डिसूजा नजर आई हैं। फिल्म ने 7 दिन में हिंदी भाषा सिर्फ 1.10 करोड़ की कमाई की है।

आज रितेश देशमुख की फिल्म ने कितनी की कमाई?

रितेश देशमुख की फिल्म का 7वां दिन है। फिल्म ने आज यानी गुरुवार को 3.84 करोड़ की कमाई की है। बुधवार की तुलना में फिल्म की कमाई में आज गिरावट आई है। फिल्म ने बुधवार को 4.25 करोड़ की कमाई की थी।

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फिल्म की कितनी हुई अबतक की कमाई

फिल्म के टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने भारत में 52.49 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है। वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 62.23 करोड़ की कमाई की है। भारत में इस वक्त रितेश देशमुख की ये फिल्म 6 हजार 128 सिनेमाघरों में चल रही है।

राजा शिवाजीफिल्म का कलेक्शन
डे 111.35 करोड़
डे 210.55 करोड़
डे 312.00 करोड़
डे 45.60 करोड़
डे 54.90 करोड़
डे 64.25 करोड़
डे 73.84 करोड़
टोटल कलेक्शन52.49 करोड़

किस भाषा में कितनी कमाई?

रितेश देशमुख की इस फिल्म ने हिंदी भाषा में 1.10 करोड़ की कमाई की है। वहीं, मराठी भाषा में फिल्म आज 2.74 करोड़ की कमाई की है। इस तरह फिल्म ने हिंदी भाषा में 16.25 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं, मराठी भाषा में फिल्म की कमाई 36.24 करोड़ की हो गई है।

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आज के शोज की ऑक्यूपेंसी

आज सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी 5.15 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 10 पर्सेंट रही। वहीं, शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 10.69 पर्सेंट रही। रात के शोज का डेटा अभी जारी नहीं किया गया है। इस तरह आज के शोज की टोटल ऑक्यूपेंसी 9.31 पर्सेंट रही।

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फिल्म राजा शिवाजी में नजर आए हैं सितारे

रितेश देशमुख में इस फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। रितेश और जेनेलिया के अलावा फिल्म में सलमान खान, संजय दत्त, सिद्धार्थ जाधव, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन और भाग्यश्री नजर आई हैं।

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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