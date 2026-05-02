Raja Shivaji Day 2 Box office: रितेश देशमुख की फिल्म ने की ओपनिंग डे से कम कमाई, संडे से उम्मीदें
Raja Shivaji Day 2 Box office: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी के दूसरे दिन की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है। शनिवार को फिल्म ने अपनी ओपनिंग डे से कम की कमाई की है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में शानदार कलेक्शन करेगी।
Raja Shivaji Day 2 Box office: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख अपनी फिल्म राजा शिवाजी को लेकर खबरों में बने हुए थे। 1 मई को फिल्म थिएटर में रिलीज हो गई। ओपनिंग को लेकर ट्रेड एनालिस्ट ने जो अनुमान लगाया था इस फिल्म ने उस से ज्यादा का कलेक्शन किया था। रितेश अपनी शानदार परफॉरमेंस और डायरेक्शन के लिए तारीफें बटोर रहे हैं। अब दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें फोल्म ने ओपनिंग डे से कम का आंकड़ा छुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि रविवार को राजा शिवाजी थिएटर में चमकेगी।
राजा शिवाजी के दूसरे दिन की कमाई
रितेश देशमुख ने राजा शिवाजी में छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया है। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म अपनी स्टार कास्ट और बड़े एक्टर्स के कैमियो को लेकर खबरों में बनी हुई है। फिल्म ने पहले दिन 11.35 करोड़ के साथ शुरुआत की थी। वहीं आज दूसरे दिन शनिवार को राजा शिवाजी सिर्फ 7.44 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई। फिल्म ने अब तक कुल 18.79 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये कमाई रविवार को बढ़ सकती है।
फिल्म का बजट
रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म को 100 करोड़ के मोटे बजट के साथ बनाया गया है। जेनेलिया डिसूजा फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर इस फिल्म पर पैसा लगाया है। राजा शिवाजी रितेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था। एक्टर ने फिल्म में लीड किरदार निभाने के साथ इस फिल्म का डायरेक्शन भी किया है। रितेश ने अजित वाडेकर और संदीप पाटिल के साथ मिलकर इस फिल्म की कहानी लिखी है।
राजा शिवाजी की कास्ट
राजा शिवाजी अपनी शानदार कास्ट के लिए खबरों में बनी हुई है। इस फिल्म में रितेश देशमुख के अलावा संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, जेनेलिया डिसूजा, महेश मांजरेकर, फरदीन खान, भाग्यश्री, अमोल गुप्ते, सचिन खेडेकर और बोमन ईरानी जैसे एक्टर्स हैं। फिल्म में एक सुपरस्टार का कैमियो भी है। अब सोशल मीडिया पर कैमियो वाला सीन वायरल हो रहा है।
रितेश की आने वाली फिल्म
वैसे बता दें, रितेश देशमुख ने इससे पहले साल 2022 में आई फिल्म वेड का डायरेक्शन किया था। और अब राजा शिवाजी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म क्रिटिक्स ने रितेश की परफॉरमेंस को अब तक की बेस्ट बताया है। उम्मीद जताई जा रही है आने वाले दिनों में ये फिल्म 100 करोड़ बजट निकाल पाए। इसके अलावा आने वाले समय में रितेश धमाल 4 जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इस कॉमेडी फिल्म में एक बार फिर अजय देवगन भी नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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