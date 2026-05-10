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Raja Shivaji BO Day 9: 'धुरंधर 2'-'भूत बंगला' को धुआं निकाल 'राजा शिवाजी' ने शनिवार को कमाए इतने करोड़, जानें टोटल

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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'राजा शिवाजी' हिंदी से ज्यादा मराठी भाषा में कमाई कर रही है। ये फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रितेश देशमुख के साथ जेनेलिया डिसूजा नजर आई हैं। ऐसे में अब 'राजा शिवाजी' के शनिवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं।

Raja Shivaji BO Day 9: 'धुरंधर 2'-'भूत बंगला' को धुआं निकाल 'राजा शिवाजी' ने शनिवार को कमाए इतने करोड़, जानें टोटल

Raja Shivaji Box Office Collection Day 9: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' के रिलीज का फैंस को काफी इंतजार था। इस फिल्म में रितेश के अलावा कई दिग्गज कलाकार लीड रोल में हैं। रितेश की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि 'राजा शिवाजी' हिंदी से ज्यादा मराठी भाषा में कमाई कर रही है। ये फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रितेश देशमुख के साथ जेनेलिया डिसूजा नजर आई हैं। ऐसे में अब 'राजा शिवाजी' के शनिवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस फिल्म ने अब तक कितना कमा लिया है।

शनिवार को की शानदार कमाई

रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' में रितेश देशमुख से लेकर संजय दत्त, जेनेलिया डिसूजा, अभिषेक बच्चन सहित तमाम सितारों ने अपनी दमदार एक्टिंग का दम दिखाया। 'राजा शिवाजी' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 11.35 करोड़ की कमाई की थी। ऐसे में इसने पहले हफ्ते 52.65 करोड़ कमाए। ऐसे में अब इसके शनिवार के आंकड़े आ चुके हैं, जो बेहद शानदार है। वीकेंड पर इसकी कमाई ने फिर सभी को हैरान किया। 9वें दिन फिल्म ने 5.60 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, फिल्म ने 9वें दिन हिंदी भाषा सिर्फ 1.35 करोड़ और मराठी भाषा में 4.25 करोड़ की कमाई की है। 'राजा शिवाजी' का अबतक का कलेक्शन भारत में 61.45 करोड़ (नेट कलेक्शन) हो गया है। उम्मीद है फाइनल आंकड़े और भी बेहतर होंगे।

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डे वाइज देखें 'राजा शिवाजी' का कलेक्शन

डे 111.35 करोड़
वीक 152.65 करोड़
डे 83.20 करोड़
डे 95.60 करोड़
टोटल कलेक्शन61.45 करोड़
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फिल्म राजा शिवाजी में नजर आए हैं सितारे

रितेश देशमुख में इस फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। रितेश और जेनेलिया के अलावा फिल्म में सलमान खान, संजय दत्त, सिद्धार्थ जाधव, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन और भाग्यश्री नजर आई हैं। फिल्म में सभी सितारे अपने काम को लेकर चर्चा में बने हुए हैं।

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(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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