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Raja Shivaji Box Office: राजा शिवाजी की 100 करोड़ क्लब में एंट्री, क्या तोड़ पाएगी इस फिल्म का रिकॉर्ड?

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Raja Shivaji Box Office Day 17: रितेश देशमुख की मल्टीस्टारर फिल्म राजा शिवाजी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब बस एक रिकॉर्ड ऐसा है जो तोड़कर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असली किंग (राजा) बन जाएगी।

Raja Shivaji Box Office: राजा शिवाजी की 100 करोड़ क्लब में एंट्री, क्या तोड़ पाएगी इस फिल्म का रिकॉर्ड?

Raja Shivaji Day 17 Collection: रितेश देशमुख की महत्वाकांक्षी फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी का यह तीसरा हफ्ता है और अभी भी फिल्म कमाई के मामले में ठीक-ठाक रफ्तार कायम रखे हुए है। ओपनिंग डे पर 11 करोड़ 35 लाख रुपये कमाने वाली इस फिल्म की पहले हफ्ते में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई 52 करोड़ 65 लाख रुपये रही थी। फिल्म 'राजा शिवाजी' का अभी तक का सिंगल डे हाई 12 करोड़ रुपये रहा है।

राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म की कमाई दूसरे हफ्ते में थोड़ी घटी जरूर, लेकिन इसने रितेश देशमुख की इस पीरियड ड्रामा फिल्म को 100 करोड़ क्लब की तरफ बढ़ाने में काफी मदद की। दूसरे हफ्ते में राजा शिवाजी ने 24 करोड़ 30 लाख रुपये कमाए। फिल्म की तीसरे हफ्ते की कमाई की बात करें तो बीते शुक्रवार को इसने 1.45 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था। शनिवार को कमाई में उछाल आया और इसने 2.70 करोड़ रुपये कमाए। वहीं रविवार को कमाई का आंकड़ा 3 करोड़ 45 लाख रुपये हो गया। अभी भी देशभर में इस फिल्म के 2223 शोज चलाए जा रहे हैं।

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राजा शिवाजी डे 17 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म की कमाई का आंकड़ा रविवार को नेट कलेक्शन के मामले में 84 करोड़ 55 लाख रुपये पहु्ंच गया है। वहीं ग्रॉस कलेक्शन के मामले में यह 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। सैकनिल्क की एक रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों के मुताबिक रविवार (डे17) तक फिल्म राजा शिवाजी की कमाई 100 करोड़ 7 लाख रुपये हो चुकी है। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो रितेश देशमुख के अलावा इस फिल्म में सलमान खान, अभिषेक बच्चन, भाग्यश्री, संजय दत्त और जेनेलिया डिसूजा अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म को क्रिटिक्स ने मिला-जुला रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन जनता ने इसे हाथों-हाथ लिया है।

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इस आंकड़े से बस कुछ ही दूर राजा शिवाजी

राजा शिवाजी मराठी भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का आंकड़ा छूने से अब सिर्फ 10 करोड़ रुपये की दूरी पर है। मालूम हो कि 'सैराट' मराठी भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 110 करोड़ रुपये की कमाई करके इतिहास रच दिया था। रितेश देशमुख जहां इस फिल्म के लीड हीरो हैं, वहीं उन्होंने ही इसमें लीड रोल प्ले किया है। फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.1 है। जहां ज्यादातर फैंस इस फिल्म को बिग स्क्रीन पर एन्जॉय करने जा रहे हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो इसके ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे हैं।

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