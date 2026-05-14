Raja Shivaji Box Office: घटाए गए 'राजा शिवाजी' के शोज, अभी ₹100 करोड़ क्लब से इतनी दूर
Raja Shivaji Box Office Collection Day 13: रितेश देशमुख स्टारर फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। फिल्म को सबसे बड़ी मराठी फिल्म बनने के लिए अभी इतना सफर और तय करना है।
रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी फिल्म 'राजा शिवाजी' धीरे-धीरे 100 करोड़ का आंकड़ा छूने की तरफ बढ़ रही है। ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि इस वीकेंड तक यह फिल्म इस जादुई आंकड़े को पार कर लेगी। रितेश देशमुख के अलावा फिल्म में अभिषेक बच्चन, सलमान खान, भाग्यश्री, संजय दत्त और जेनेलिया डिसूजा ने भी काम किया है। फिल्म में विद्या बालन अहम किरदार निभाती नजर आई हैं। बीते बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' का 13वां दिन था और तकरीबन 2 करोड़ रुपये की कमाई के साथ इसने अपने टोटल डॉमेस्टिक कलेक्शन में कुछ नंबर्स और जोड़ लिए हैं।
राजा शिवाजी डे 13 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी की अभी तक (डे13) की कुल कमाई 75 करोड़ 05 लाख रुपये हो चुकी है। बात इंडियन ग्रॉस कलेक्शन की करें तो यह आंकड़ा 90 करोड़ के करीब है। यानि यह बात पक्की है कि ग्रॉस कलेक्शन के मामले में राजा शिवाजी इस वीकेंड तक 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी, लेकिन क्या नेट कलेक्शन के मामले में भी वो यह कमाल कर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिल्म के लिए यह नंबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ही यह तय होगा कि क्या राजा शिवाजी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन पाएगी या नहीं।
हाई रेटिंग लेकिन मायूस रहे फिल्म क्रिटिक्स
फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.1 है और इस धमाकेदार नंबर के साथ इसे पब्लिक का दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है, हालांकि फिल्म की कहानी और कास्टिंग से क्रिटिक्स ज्यादा खुश नहीं दिखे। कई लोगों का तो यह तक कहना है कि बतौर निर्देशक रितेश देशमुख की सबसे बड़ी गलती खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज के किरदार में कास्ट करना है। फिल्म का 100 करोड़ क्लब में शामिल होना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इसके कितने शोज चलाए जा रहे हैं। बुधवार की तुलना में गुरुवार को फिल्म के शोज घटा दिए गए। जहां बुधवार को फिल्म के 3,858 शोज रन किए गए थे, वहीं गुरुवार को यह देशभर में सिर्फ 3770 बार चलाई गई।
किन दो बड़ी फिल्मों के पीछे राजा शिवाजी?
राजा शिवाजी किन दो फिल्मों के पीछे है, यह आपको जानना जरूरी है। दरअसल मराठी सिनेमा की 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में सैराट और बईपन भारी देवा सबसे ऊपर हैं। इन दोनों ही फिल्मों को कमाई के मामले में रिकॉर्ड होल्डर माना जाता है। दोनों ही फिल्मों को पछाड़कर ही राजा शिवाजी वो खिताब हासिल कर पाएगी, जिसके पीछे यह लगातार लगी रही है। हालांकि फिल्म की कमाई की रफ्तार हर बढ़ते दिन के साथ सुस्त पड़ती जा रही है, ऐसे में क्या यह 100 करोड़ क्लब में शामिल भी हो पाएगी? इस सवाल का जवाब हमें वक्त के साथ ही मिलेगा।
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