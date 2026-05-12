Box Office: राजा शिवाजी पहुंची ₹100 करोड़ के करीब, 'सैराट' का रिकॉर्ड तोड़ने से अब बस इतनी दूर
Raja Shivaji Box Office Collection Day 11: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर लगातार कमाल कर रही है। फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के काफी करीब है। माना जा रहा है कि यह जल्द ही सैराट का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी।
Raja Shivaji Day 11 Collection: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के काफी करीब है। इतना ही नहीं, रितेश देशमुख के निर्देशन में बनी 'राजा शिवाजी' मराठी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनने की तरफ भी बढ़ रही है। मालूम हो कि मराठी सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की टॉप 5 लिस्ट में 110 करोड़ की कमाई के साथ 'सैराट' पहले पायदान पर काबिज है, वहीं 90 करोड़ 50 लाख रुपये की कमाई के साथ 'बइपन भारी देवा' लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। चलिए जानते हैं राजा शिवाजी की कमाई के आंकड़े और अभी इसे पहले पायदान पर आने के लिए कितना सफर और तय करना बाकी है।
राजा शिवाजी डे12 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई की बात करें तो रिलीज डेट पर 11 करोड़ 35 लाख रुपये की कमाई करने वाली फिल्म राजा शिवाजी ने पहले हफ्ते में कुल 52 करोड़ 65 लाख रुपये का बिजनेस किया था। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर यह दूसरा हफ्ता चल रहा है और दूसरे वीकेंड में इसने शुक्रवार को 3.20 करोड़, शनिवार को 5.60 करोड़ और रविवार को 6.80 करोड़ रुपये कमाए थे। सोमवार को फिल्म की कमाई में तेज गिरावट देखी गई और आंकड़ा घटकर 2.40 करोड़ रह गया। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 83 करोड़ 82 लाख रुपये के लगभग पहुंच चुकी है और यह इस हफ्ते के आखिर तक 100 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है।
खराब रिव्यूज के बावजूद हिट हो गई फिल्म
बता दें कि फिल्म की रिलीज के बाद शुरुआती रिव्यूज पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन फिर भी मराठी ऑडियंस ने 'राजा शिवाजी' मूवी को हाथों हाथ लिया। फिल्म के रिव्यूज खराब होने के बावजूद IMDb पर इसकी रेटिंग 8.3 पहुंच गई। फिल्म में सलमान खान के कैमियो से लेकर संजय दत्त और रितेश देशमुख तक के काम को लोगों ने खूब सराहा। फिल्म में रितेश देशमुख ने लीड रोल प्ले किया है और वही इसके डायरेक्टर भी हैं। यह एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन और थ्रिलर लोगों को रोमांच और देशभक्ति की भावना से भर देता है।
कमाई को लेकर क्या है विशेषज्ञों का अनुमान?
अब देखना यह है कि क्या कमाई के मामले में राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर सैराट और भारी देवा जैसी मराठी फिल्मों पर भारी पड़ेगी। इससे पहले यह फिल्म अभी तक कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, लेकिन क्या यह इन दो सबसे बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ पाएगी। ट्रेड विशेषज्ञों का अनुमान था कि दूसरे हफ्ते में ही 'राजा शिवाजी' की कमाई का आंकड़ा 100 करोड़ के पार चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीसरे वीकेंड तक यह 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी और शायद तीसरा हफ्ता खत्म होने तक सैराट का रिकॉर्ड तोड़ दे। लेकिन क्या यह फिल्म वाकई ऐसा कर पाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा।
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