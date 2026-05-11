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Raja Shivaji: 'धमाल' और 'हाउसफुल' का टूटा रिकॉर्ड, राजा शिवाजी ने इन फिल्मों को भी पछाड़ा

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Raja Shivaji Box Office Collection Day 10: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर 81 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। यह रितेश देशमुख की लीड रोल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है।

Raja Shivaji: 'धमाल' और 'हाउसफुल' का टूटा रिकॉर्ड, राजा शिवाजी ने इन फिल्मों को भी पछाड़ा

रितेश देशमुख स्टारर फिल्म राजा शिवाजी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 10 दिन पूरे हो चुके हैं। ओपनिंग डे पर 13 करोड़ 51 लाख रुपये की कमाई के साथ दमदार शुरुआत करने वाली यह फिल्म काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.3 है और इसमें रितेश देशमुख के अलावा अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, फरदीन खान, विद्या बालन और सलमान खान ने अहम किरदार निभाए हैं। दूसरे वीकेंड में फिल्म की कमाई का ग्राफ एक बार फिर ऊपर जाता नजर आया और इस दौरान इसने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो चलिए जानते हैं फिल्म की कमाई का गणित और इसने किन फिल्मों को पछाड़ दिया है।

राजा शिवाजी की 10वें दिन की कमाई

बीते रविवार को राजा शिवाजी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 8 करोड़ 9 लाख रुपये का बिजनेस किया था। यह आंकड़ा इस फिल्म की शुक्रवार और शनिवार (शुक्रवार को ₹3.81 करोड़ और शनिवार को ₹6.68 करोड़) की कमाई से बेहतर था। इस आंकड़े के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी की कुल कमाई 81 करोड़ रुपये हो गई है। क्योंकि फिल्म भारत के अलावा अन्य देशों में रिलीज नहीं की गई है, तो ऐसे में वर्ल्डवाइड कलेक्शन और डॉमेस्टिक कलेक्शन का आंकड़ा एक ही है। यह फिल्म रितेश देशमुख के लिए फायदे का सौदा साबित हुई है। फिल्म के भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद से लेकर अभी तक की कमाई का पूरा डिटेल नीचे दिया गया है।

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राजा शिवाजी की कमाई का पूरा गणित

दिनकमाई
पहला दिन₹13.51 करोड़
दूसरा दिन₹12.55 करोड़
तीसरा दिन₹14.28 करोड़
चौथा दिन₹6.61 करोड़
पांचवां दिन₹5.74 करोड़
छठवां दिन₹5.02 करोड़
सातवां दिन₹4.72 करोड़
आठवां दिन₹3.81 करोड़
नौवां दिन₹6.68 करोड़
दसवां दिन₹8.09 करोड़
कुल कमाई₹81 करोड़

राजा शिवाजी ने तोड़ा किन फिल्मों का रिकॉर्ड

अब बात करते हैं उन फिल्मों की जिन्हें राजा शिवाजी ने कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इस रिकॉर्ड लिस्ट में हमने सिर्फ रितेश देशमुख की फिल्मों की कमाई के आंकड़े लिए हैं। रितेश देशमुख स्टारर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के लिहाज से देखें तो राजा शिवाजी (81 करोड़) ने हाउसफुल (75.62 करोड़), धमाल (32.51 करोड़), मालामाल वीकली (26.89 करोड़) और ब्लफमास्टर (18.28 करोड़) जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है। क्योंकि फिल्म राजा शिवाजी अभी भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है और अभी कोई बड़ा कॉम्पटिशन नहीं है, तो ऐसे में इसके बहुत आराम से 100 करोड़ क्लब में दाखिल होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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Puneet Parashar

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