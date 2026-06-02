Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Raja Shivaji Box Office: राजा शिवाजी ने 5वें वीकेंड में तोड़ा यह रिकॉर्ड, अभी और कितना जोर बाकी?

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share

Raja Shivaji Box Office Collection: रितेश देशमुख की मल्टीस्टारर फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर लगातार डटी हुई है। जानिए कमाई के मामले में इसने तोड़ा कौन सा नया रिकॉर्ड।

Raja Shivaji Box Office: राजा शिवाजी ने 5वें वीकेंड में तोड़ा यह रिकॉर्ड, अभी और कितना जोर बाकी?

Raja Shivaji Box Office Collection: रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी अभी तक बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है। हर वीकेंड पर कमाई का ग्राफ भले ही नीचे आता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके फिल्म ने धीरे-धीरे वो सभी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, जिनके टूटने या न टूटने को लेकर फैंस में कनफ्यूजन बना हुआ था। माना जा रहा है कि 'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर यह आखिरी हफ्ता होगा, क्योंकि जून में कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं जो इसे सिनेमाघरों के बाहर धकेल देंगी। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी अभी तक 109 करोड़ 45 लाख रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है जो कि इसके बजट को देखते हुए एक शानदार आंकड़ा है।

5वां वीकेंड: अभी और कितना जोर बाकी

मालूम हो कि 'राजा शिवाजी' को बनाने में महज 75 करोड़ रुपये की लागत आई थी। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो थिएटर्स से उतरने से पहले तक यह मूवी 110 से 112 करोड़ रुपये के बीच आराम से कमा लेगी। इसी के साथ यह भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है। हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसने 'सैराट' और 'बैपन भारी देवा' को पछाड़ दिया, क्योंकि उन फिल्मों के लिए वही उनका मुख्य बाजार था। अगर 'राजा शिवाजी' की कमाई सिर्फ मराठी वर्जन से इतनी हुई होती, तो इसे जरूर 'सैराट' से आगे माना जा सकता था।

ये भी पढ़ें:बॉलीवुड एक्टर ने पाकिस्तानी पीएम को लताड़ा था, कहा था- आपसे ये उम्मीद नहीं थी

इन फिल्मों को पछाड़ने में रही नाकाम

कई वर्जन्स में रिलीज के साथ 'राजा शिवाजी' की तुलना 'छावा' और 'तान्हाजी' जैसी फिल्मों से की जानी चाहिए। तान्हाजी ने जहां 250 करोड़ का आंकड़ा पार किया था वहीं छावा ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाए थे। इनकी तुलना में 110 करोड़ की कमाई के साथ 'राजा शिवाजी' अभी बहुत पीछे है। बात फिल्म के हालिया वीकेंड की कमाई की करें तो इसकी कुल कमाई 1 करोड़ 58 लाख रुपये रही थी। इसी के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी ग्रॉस कमाई 112 करोड़ और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 116 करोड़ 65 लाख रुपये हो चुकी है। जहां एक तरफ फिल्म थिएटर्स से उतरने को है, वहीं इसने एक खास रिकॉर्ड भी बना दिया है।

ये भी पढ़ें:ललित मोदी ने सुष्मिता से ब्रेकअप करने की वजह बताई, कहा-आज भी मेरे लिए स्पेशल हैं

राजा शिवाजी ने तोड़ दिया यह रिकॉर्ड

'राजा शिवाजी' की हिंदी वर्जन से नेट कमाई 25 करोड़ 15 लाख रुपये (ग्रॉस: 29 करोड़ 71 लाख) हो चुकी है। इसने सबसे मोटी कमाई मराठी में की है, जहां इसने 70 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हिंदी में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है। क्योंकि अभी तक फिल्म के लिए सिनेमाघरों में कोई बड़ा मुकाबला नहीं है, तो ऐसे में यह कुछ वक्त और थिएटर्स में टिकी रहेगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो रितेश देशमुख इस फिल्म के लीड एक्टर रहे हैं और उन्हीं ने इस फिल्म का डायरेक्शन भी किया है। बड़ी स्टार कास्ट के साथ यह फिल्म कामयाब रही।

ये भी पढ़ें:शादी में बजे गाने को सुन रो पड़े थे एक्टर राजेंद्र कुमार, रोते हुए कही ये बात
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
raja shivaji

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।