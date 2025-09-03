raj kundra tells his and Shilpa Shetty meeting with premanandji maharaj tells he has one year waiting at ashram राज कुंद्रा ने बताया प्रेमानंदजी से मिलने के लिए होती है कितनी लंबी वेटिंग, बोले- 5 घंटे डायलिसिस होती है, Bollywood Hindi News - Hindustan
राज कुंद्रा ने बताया प्रेमानंदजी से मिलने के लिए होती है कितनी लंबी वेटिंग, बोले- 5 घंटे डायलिसिस होती है

राज कुंद्रा अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ हाल ही में प्रेमानंद महाराज के आश्रम गए थे। एक यूट्यूब चैनल को उन्होंने बताया कि वहां कितनी लंबी वेटिंग होती है और प्रेमानंदजी कितने लोगों से मिलते हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 01:07 PM
राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी बीते दिनों प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन गए थे। उन्होंने बताया कि वह काफी समय से उनके प्रवचन सुन रहे हैं और रील्स भी शेयर करते हैं। राज ने यह भी बताया कि उनका वहां जाने का अनुभव कैसा रहा, साथ ही लंबी वेटिंग लिस्ट पर भी बोले। राज कुंद्रा ने बताया कि उन्होंने वहां किडनी देने की बात क्यों कही थी।

एक दिन में मिलते हैं 50-60 लोग

राज कुंद्रा फिल्मज्ञान के यूट्यूब चैनल पर थे। यहां उन्होंने बताया, 'मैं एक स्पिरिचुअल गुरु को लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं। सच कहूं तो बीते 2 साल से में प्रेमानंदजी के मैसेज रीपोस्ट कर रहा हूं और मुझे मौका मिल गया। वह एक दिन में 50-60 लोगों से मिलते हैं। अंदर जाने के लिए करीब 1 एक साल की वेटिंग लिस्ट रहती है। मुझे और शिल्पा को उनसे मिलने का मौका मिला और यह मेरी जिंदगी का बेस्ट दिन था।'

प्रेमानंद के सामने नहीं निकली आवाज

राज ने बताया कि उनका प्रेमानंदजी से मिलने का अनुभव कैसा रहा। वह बोले, 'लोग किसी मंशा से जाते हैं कि उनसे सवाल पूछेंगे, वे लोग कुछ पूछते हैं ताकि ज्ञान मिल सके लेकिन मैं उनके सामने गया तो आवाज बंद हो गई। मैं कुछ नहीं बोल पाया। हम सबको लगता है कि जिंदगी में समस्याएं हैं। हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है या कुछ लग्जूरियस आइटम खरीदना होता है लेकिन प्रेमानंद जी 20 साल से 2 फेल किडनी के साथ जी रहे हैं। एक दिन में 5 घंटे डायलिसिस होता है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं...कितना अच्छा मैसेज है।'

किडनी की बात पर हुई ट्रोलिंग

राज कुंद्रा ने प्रेमानंदजी को अपनी किडनी देने की बात कही थी। इस बारे में उन्होंने बताया कि वह उन्हें कुछ देना चाहते थे तो किडनी देने की बात कही। राज बोले, 'मैं जानता हूं कि मेरे जैसे हजारों लोग हैं लेकिन लोग मुझे इसके लिए भी ट्रोल करने लगे। मैं सोच रहा हूं कि मेरी किडनी है, मैं जिसे चाहे दे सकता हूं। आप इसे पीआर प्रमोशन बोल रहे हैं। वहां अंदर तो फोन ले जाने की इजाजत भी नहीं है, वे लोग अपने हिसाब से ही फुटेज डाल देते हैं। उन लोगों ने ये सोचकर डाल दिया कि महाराज के लिए लोगों में इतनी भावना औऱ भक्ति है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ा।'

