राज कुंद्रा बोले- शादी सबसे कठिन चीज, 1-2 साल में छूमंतर हो जाता है प्यार, बताई अपनी कहानी

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपनी मैरीड लाइफ में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। राज शिल्पा को अपनी ताकत मानते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वह अभी भी शिल्पा को प्रायॉरिटी पर रखते हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 03:50 PM
शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का मानना है कि शादी निभाना मुश्किल काम है। कूची-कू वाला प्यार शादी के एक-दो साल में ही हवा हो जाता है। ऐसे में इंसान को रिश्ता मैच्योरिटी के साथ निभाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि शिल्पा को टाइम के लिए उन्होंने कौन सा नियम बना रखा है। उन्होंने कहा कि बच्चे होने के बाद भी अपने रिश्ते की गर्माहट बाकी रखनी चाहिए।

देखे हैं उतार-चढ़ाव

राज कुंद्रा फिल्मीज्ञान से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने रिश्ते में आने वाले उतार-चढ़ाव पर बात की। बोले, 'वो रिश्ता ही क्या जो पकड़ के रखना पड़े। अगर प्यार है तो रहेगा। आपको किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। अगर वह आपकी है तो आपके पास आएगी। मैं और शिल्पा एक-दूसरे की ताकत हैं। मुझे लगता है कि बीते 15 सालों में लोगों ने यह चीज देखी भी होगी। बहुत उतार-चढ़ाव आए पर हम एक-दूसरे के साथ मजबूत से खड़े रहे।।'

जिम्मेदारियों के लिए रहें तैयार

राज बोले, 'शादी सबसे कठिन चीज है। प्यार सिर्फ एक या दो साल रहता है फिर उड़ जाता है। आप पिता बनते हैं, आपके बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं तो ये कूची-कू वाला प्यार कहीं कम होने लगता है। इस चीज के लिए आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। हमें कहना होता है कि हम एक-दूसरे को प्यार करते हैं, हम जिंदगी भर के लिए पार्टनर हैं, हम सोलमेट्स हैं, हम साथ रहेंगे। लेकिन एक-दो साल के बाद कुछ रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं, ये सोचकर कि अभी भी वो कूची-कू फेज नहीं चल रहा। आप जीवन में थोड़े मच्योर हो जाते हैं। तब जरूरत पड़ती है कि आप रिश्ते को मजबूत रखें लेकिन याद रखें कि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी।'

फ्राइडे नाइट को करते हैं डेट

राज ने बताया कि वह शिल्पा के साथ अच्छा समय जरूर बिताते हैं। वह बोले, 'मैं और शिल्पा इस बात का खास ध्यान रखते हैं। हम फ्राइडे नाइट्स को डेट पर होते हैं। हम पति-पत्नी बाहर जाते हैं और बच्चे पूछते हैं कि हम कहां जा रहे हैं? हम बताते हैं कि अब ये मॉम का टाइम है। मैं शिल्पा से हमेशा बोलता हूं कि भारतीय पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप प्यार करते हैं, आपके बच्चे तो बड़े हो जाएंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तब आपको अहसास होगा कि आपने उन पर इतना ध्यान दिया कि आपका रिश्ता ही फीका हो गया।'

Raj Kundra Shilpa Shetty

