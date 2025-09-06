'एक्ट्रेसेज के साथ लग गया है, दारू पीती हैं', शिल्पा शेट्टी के बारे में ऐसा था राज के पिता का रिएक्शन

फराह खान के व्लॉग में राज कुंद्रा ने बताया कि जब उनके पापा को पहली बार पता चला कि उनका बेटा शिल्पा शेट्टी को डेट कर रहा था है तो शुरू में वह काफी एक्साइटेड थे, लेकिन बाद में उनका रिएक्शन ऐसा था।

शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति राज कुंद्रा ने फराह खान के व्लॉग में बताया कि जब उन्होंने शिल्पा को डेट करना शुरू किया तो उनके पिता का रिएक्शन कैसा था। बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने बताया कि उन्हें पहली ही नजर में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से प्यार हो गया था। राज के पापा पहले तो इस बात से बहुत एक्साइटेड थे कि उनका बेटा एक एक्ट्रेस को डेट कर रहा है, लेकिन बाद में उनका जो रिएक्शन रहा उसके बारे में सुनकर फराह और शिल्पा दोनों के लिए ही अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया।

'एक्ट्रेसेज के साथ लग गया है? दारू पीती हैं' राज कुंद्रा ने बताया, "मेरे पापा का ऐसा होता था कि अरे यार क्या एक्ट्रेसेज के साथ लग गया है? दारू पीती हैं, सिगरेट पीती हैं।" लेकिन राज ने हमेशा इस बात पर जोर किया कि कोई भी धारणा बनाने से पहले एक बार उनके पिता शिल्पा से मिलें। हुआ यह कि एक्ट्रेस से मुलाकात के बाद उनके सभी शक खत्म हो गए। राज कुंद्रा ने मजाकिया लहजे में कहा, "वो इससे (शिल्पा से) मिले और कहा- तू जा साइड में, हम अब लाइव बात करेंगे।

शिल्पा शेट्टी बोलीं, 'मेरे सास-ससुर मुझसे..' राज कुंद्रा ने मजाक में कहा कि उनके माता-पिता को भी शिल्पा पहली ही नजर में पसंद आ गई थीं। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने तब मुस्कुराते हुए कहा, "मेरे सास-ससुर मुझसे राज से भी ज्यादा प्यार करते हैं।" बता दें कि फराह खान के हालिया व्लॉग में शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा एक साथ नजर आए थे। दोनों ने पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल फ्रंट तक के बारे में ढेर सारी बातें कीं।