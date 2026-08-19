Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जेल में बंद जब राज कुंद्रा के पास आई खबर शिल्पा शेट्टी देंगी तलाक, बोले- मैं अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था और…

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा कई साल से साथ हैं और दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को पूरा सपोर्ट किया है। अब राज ने बताया कि कैसे जब वह जेल में बंद थे तो उन्हें खबर मिली कि शिल्पा उन्हें तलाक देंगी।

raj kundra and shilpa shetty
जेल में किस खबर को पढ़कर टूट गए थे राज कुंद्रा

राज कुंद्रा साल 2021 में पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार हुए थे और इस दौरान उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी नुकसान झेला। अब राज ने उस दौरान के किस्से के बारे में बात की और बताया कि कैसे वह जेल में तब परेशान हो गए थे जब उन्हें खबर मिली की शिल्पा उनसे अलग हो रही हैं और अब तलाक ले रही हैं।

गिरफ्तारी के बारे में पुलिस स्टेशन में पता चला

राज ने एबीपी न्यूज से गिरफ्तारी को लेकर बात करते हुए कहा, ‘मुझे सवाल पूछने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया और मैं वहां गया। जैसे ही मैं वहां गया मैंने एक्स पर पढ़ा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। जब मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने कहा हां यही ऑर्डर है।’

ये भी पढ़ें:शिल्पा के पति राज का छलका दर्द, बोले- दोषी पाया गया तो जान देने को तैयार हूं

शिल्पा को भी न्यूज के जरिए पता चला

राज ने बताया कि शिल्पा को भी उनके गिरफ्तार होने के बारे में न्यूज से पता चला। वह बोले, 'शिल्पा को भी न्यूज के जरिए मेरे गिरफ्तार होने का पता चला। उस वक्त मेरा बिजनेस इंडिया में चल रहा था जिसमें 4000 लोग काम कर रहे थे। शिल्पा बोलती रही कि मैं कैसे सब मैनेज करूंगी? वहीं मुझे बोला गया कि मुझे 63 दिन जेल में रहने होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कितना और टाइम लगेगा इसमें।'

राज के मुताबिक शिल्पा ने डिसाइड किया कि वह बिजनेस को ही बंद कर देंगी ना कि उसे चलाएंगी। वह बोले, 'मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं एक दिन आईपीएल टीम का मालिक था और दूसरे ही दिन मैं जेल की सलाखों के पीछे था। जब मैं बाहर आया तब मैं काफी खुश हुआ क्योंकि मैंने फिर सब एक फ्रेश स्टार्ट किया।'

ये भी पढ़ें:राज कुंद्रा ने बताया प्रेमानंदजी से मिलने के लिए होती है कितनी लंबी वेटिंग

जब राज के पास आई तलाक की खबर

राज ने बताया कि कैसे जब वह जेल में तलाक की खबरों से टूट गए थे। वह बोले, 'मैं जेल में जैसे-तैसे मैनेज कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन मेरे पास खबर आई मीडिया के जरिए कि ऐसी अफवाह है कि शिल्पा, राज कुंद्रा को छोड़ रही हैं और दोनों का तलाक हो रहा है।'

जिंदगी खत्म करना चाहते थे राज कुंद्रा

राज ने बताया कि इस खबर ने उनको इतना परेशान किया कि वह सो नहीं पाए और उन्हें लगा कि वह अब मर जाएंगे। वह बोले, 'मुझे लगा अब जीने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे लिए मेरी पत्नी और मेरे परिवार से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है।'

ये भी पढ़ें:राज कुंद्रा ने अश्लील कंटेंट देने वाली वेबसाइट को बैन करने की कही बात

शिल्पा ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं

राज फिर बोले, 'मैंने अगले दिन शिल्पा से फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम पर विश्वास करती हूं। उस कॉल के बाद मुझे बहुत ताकत मिली। मैंने फिर कहा कि तोड़ो जितना तोड़ना है, लेकिन मेरी पत्नी मेरे साथ है और अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है।'

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

और पढ़ें
Raj Kundra Shilpa Shetty
लेटेस्ट Hindi News, Bollywood News, Movie Review, Box Office Collection, TV, Web Series OTT Release और Bhojpuri Cinema News पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।