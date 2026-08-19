जेल में बंद जब राज कुंद्रा के पास आई खबर शिल्पा शेट्टी देंगी तलाक, बोले- मैं अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था और…

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा कई साल से साथ हैं और दोनों ने हमेशा एक-दूसरे को पूरा सपोर्ट किया है। अब राज ने बताया कि कैसे जब वह जेल में बंद थे तो उन्हें खबर मिली कि शिल्पा उन्हें तलाक देंगी।

राज कुंद्रा साल 2021 में पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार हुए थे और इस दौरान उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी नुकसान झेला। अब राज ने उस दौरान के किस्से के बारे में बात की और बताया कि कैसे वह जेल में तब परेशान हो गए थे जब उन्हें खबर मिली की शिल्पा उनसे अलग हो रही हैं और अब तलाक ले रही हैं।

गिरफ्तारी के बारे में पुलिस स्टेशन में पता चला राज ने एबीपी न्यूज से गिरफ्तारी को लेकर बात करते हुए कहा, ‘मुझे सवाल पूछने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया और मैं वहां गया। जैसे ही मैं वहां गया मैंने एक्स पर पढ़ा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। जब मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने कहा हां यही ऑर्डर है।’

शिल्पा को भी न्यूज के जरिए पता चला राज ने बताया कि शिल्पा को भी उनके गिरफ्तार होने के बारे में न्यूज से पता चला। वह बोले, 'शिल्पा को भी न्यूज के जरिए मेरे गिरफ्तार होने का पता चला। उस वक्त मेरा बिजनेस इंडिया में चल रहा था जिसमें 4000 लोग काम कर रहे थे। शिल्पा बोलती रही कि मैं कैसे सब मैनेज करूंगी? वहीं मुझे बोला गया कि मुझे 63 दिन जेल में रहने होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कितना और टाइम लगेगा इसमें।'

राज के मुताबिक शिल्पा ने डिसाइड किया कि वह बिजनेस को ही बंद कर देंगी ना कि उसे चलाएंगी। वह बोले, 'मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं एक दिन आईपीएल टीम का मालिक था और दूसरे ही दिन मैं जेल की सलाखों के पीछे था। जब मैं बाहर आया तब मैं काफी खुश हुआ क्योंकि मैंने फिर सब एक फ्रेश स्टार्ट किया।'

जब राज के पास आई तलाक की खबर राज ने बताया कि कैसे जब वह जेल में तलाक की खबरों से टूट गए थे। वह बोले, 'मैं जेल में जैसे-तैसे मैनेज कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन मेरे पास खबर आई मीडिया के जरिए कि ऐसी अफवाह है कि शिल्पा, राज कुंद्रा को छोड़ रही हैं और दोनों का तलाक हो रहा है।'

जिंदगी खत्म करना चाहते थे राज कुंद्रा राज ने बताया कि इस खबर ने उनको इतना परेशान किया कि वह सो नहीं पाए और उन्हें लगा कि वह अब मर जाएंगे। वह बोले, 'मुझे लगा अब जीने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे लिए मेरी पत्नी और मेरे परिवार से ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है।'