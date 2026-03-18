राज कुंद्रा ने अश्लील कंटेंट देने वाली वेबसाइट को बैन करने की कही बात, हरभजन सिंह ने उठाया था मुद्दा
शिल्पा शेट्टी केपति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने हाल में अश्लील कंटेंट के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा कंटेंट आसानी से बच्चों तक पहुंच रहा है। वैसे ऐसे कंटेंट को बनाने के मामले में राज को जेल हुई थी।
पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह हाल में संसद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के एक्सपोजर पर रोक लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे कंटेंट पर बच्चों की सीमित पहुंच होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम के बढे हुए एक्सपोजर से बच्चों की सामाजिक और मानसिक स्थिति पर असल पड़ रहा है। अब हरभजन के इस विचार को बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का समर्थन मिला है। राज ने हाल में अश्लील कंटेंट को लेकर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा की बच्चों तक ऐसा कंटेंट आसानी से पहुंच रहा है। ऐसी वेबसाइट को बैन किया जाना चाहिए।
राज कुंद्रा ने बच्चों के लिए जताई चिंता
राज कुंद्रा ने अश्लील कंटेंट और ऐसी वेबसाइट के खिलाफ सख्त नियमों की मांग की है। राज कुंद्रा ने अख कि मैं आने बाते में चल रही बातों पर रिएक्शन देना चाहता हूं, लेकिन अभी इससे ज्यादा जरूरी मुद्दा है जो सोसाइटी के लिए जरूरी है। राज कुंद्रा ने कहा कि आज इंटरनेट फ्री और बिना किसी कंट्रोल वाले कंटेंट से भरा हुआ है। ये कंटेंट कम उम्र के बच्चों तक आसानी से पहुंच रहा है। बिजनेसमैन ने कहा कि सरकार को इसके खिलाफ सख्स एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने दूसरों देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये बैन पहले से कई अन्यय देशों में लगा हुआ है। राज ने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस लिमिटेड होना चाहिए।
साल 2021 में हुई थी जेल
बता दें, राज कुंद्रा पर साल 2021 में एडल्ट कंटेंट बनाने का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बाद में बेल पर रिहाई मिली थी। इसके अलावा राज पर आईपीएल के दौरान सट्टे का भी आरोप लगा था। राज कुंद्रा कई वजहों से सुर्खियों में बने रहे। लेकिन इन मामलों पर ना राज कुंद्रा ने सफाई दी और ना शिल्पा शेट्टी आगे आई।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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