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फिल्म हिट होगी या फ्लॉप? इस ट्रिक से बता देते थे राज कपूर, इंडस्ट्री में आज भी होती है इस्तेमाल

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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Raj Kapoor: फिल्ममेकर राज कपूर अपनी फिल्मों की रिलीज के पहले शो में ही यह अंदाजा लगा लेते थे कि यह बॉक्स ऑफिस पर चलेगी या नहीं। चलिए जानते हैं राज कपूर की यह ट्रिक, और यह कैसे काम करती है।

फिल्म हिट होगी या फ्लॉप? इस ट्रिक से बता देते थे राज कपूर, इंडस्ट्री में आज भी होती है इस्तेमाल

बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर-डायरेक्टर राज कपूर ने भारतीय सिनेमा जगत को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। 'आवारा', 'मेरा नाम जोकर', 'श्री 420' और 'बॉबी' जैसी फिल्में बना चुके राज कपूर साहब के बारे में यह बहुत कम लोग जानते हैं, कि वह अपनी फिल्म के हिट या फ्लॉप होने की संभावना जांचने के लिए एक कमाल की ट्रिक अपनाया करते थे। राज कपूर साहब का यह फॉर्मूला बहुत से फिल्ममेकर्स आज भी अपनाते हैं और यह काफी हद तक सही जानकारी भी देता है। क्या था दिवंगत एक्टर-डायरेक्टर राज कपूर साहब का वो ट्रिक और यह कैसे काम करता है? चलिए जानते हैं।

राज कपूर यूं जांचते थे फिल्म हिट है या फ्लॉप

किस्सा साल 1985 का है जब राज कपूर साहब की एक फिल्म रिलीज होनी थी। इस फिल्म का नाम था 'राम तेरी गंगा मैली'। फिल्म की रिलीज से एक रात पहले राज कपूर साहब सोये नहीं थे। फिल्म का पहला शो महाराष्ट्र के किसी एक खास इलाके में लगता था। राज कपूर साहब अपनी फिल्म के पहले शो पर रिस्पॉन्स के जरिए यह अंदाजा लगा लेते थे कि उनकी फिल्म चलेगी या फ्लॉप हो जाएगी। जब उनकी फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' महाराष्ट्र के इस थिएटर में रिलीज हुई तो उन्होंने थिएटर मालिक को कॉल किया।

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थिएटर मालिक से पूछा था बस एक सवाल

राज कपूर साहब का कॉल आया है यह जानकर पहले तो थिएटर मालिक एक्साइटेड हो गया, लेकिन फिर उसने जानना चाहा कि वो उन्हें क्यों कॉल कर रहे थे। राज कपूर साहब ने उस थिएटर मालिक से पूछा- मुझे बस इतना बताना, कि 10वें मिनट पर जब मंदाकिनी आती है, और जब वो अपना नाम बताती है 'गंगा', तो वहां पर ऑडियंस का क्या रिएक्शन था? थिएटर मालिक ने राज कपूर साहब को जवाब दिया- सर तालियां पड़ रही हैं। इस पर राज कपूर साहब ने कहा- फिर मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। लेकिन ऐसा कैसे?

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भूत बंगला के राइटर ने समझाया गणित

राज कपूर साहब की इस थ्योरी को समझाते हुए फिल्म 'भूल भुलैया' और 'भूत बंगला' के राइटर ने एक इवेंट में कहा- उन्हें यह बात अच्छी तरह पता थी कि अगर लोगों ने एक्ट्रेस को गंगा के तौर पर स्वीकार कर लिया, तो फिर आगे वो कहानी और फिल्म के जरिए जो कुछ भी बेचने की कोशिश करेंगे, वो पब्लिक खरीद लेगी। बता दें कि राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' में राजीव कपूर ने लीड रोल प्ले किया था। इस फिल्म में मंदाकिनी फीमेल लीड रोल प्ले करती नजर आई थीं। इस फिल्म के गाने खूब चले थे।

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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