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राज कपूर ने अखबार में पढ़ी खबर पर बनाई ये फिल्म, पाकिस्तान में की शूटिंग, कमाई से हिल गया बॉक्स ऑफिस

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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50 के दशक की बात है राज कपूर अखबार पढ़ रहे थे। एक खबर पढ़ते समय उन्हें एक जबरदस्त कहानी मिली। ये कहानी 30 सालों तक उनके पास पड़ी रही। फिर जब अखबार की इस खबर पर फिल्म बनी तो बॉक्स ऑफिस हिल गया, हुई जबरदस्त कमाई

राज कपूर ने अखबार में पढ़ी खबर पर बनाई ये फिल्म, पाकिस्तान में की शूटिंग, कमाई से हिल गया बॉक्स ऑफिस

बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर अपनी शानदार फिल्मों, म्यूजिक के लिए याद किए जाते हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में सत्यम शिवम सुंदरम, बॉबी, मेरा नाम जोकर, प्रेम रोग जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया। इन सभी फिल्मों में डायरेक्टर ने अलग और सामाजिक मुद्दों को उठाया। उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म हिना भी है जिसमें एक्टर ने पाकिस्तान का कनेक्शन दिखाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं फिल्म हिना की कहानी उन्हें एक अखबार की खबर से मिली थी। एक ऐसी खबर थी जिसपर राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लेकर फिल्म बना डाली।

अखबार की खबर से मिली ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी

फिल्म हिना की शुरुआत असल में 1958 में हो चुकी थी। उस समय राज राज कपूर फिल्म छलिया की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक खबर छपी कि एक भारतीय लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसकी कार नदी में गिर गई। नदी में बहता हुआ वो लड़का पाकिस्तान जा पहुंचा। वहां के एक कबीले ने लड़के की जान बचाई और उसके ठीक होने तक उसका ख्याल रखा। ये खबर अखबार में पढ़ने के बाद राज कपूर ने इस मुद्दे पर फिल्म बनाने का विचार किया। लेकिन उस समय राज कपूर फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ डायरेक्शन और अन्य प्रोजेक्ट में बिजी चल रहे थे। ऐसे में ये कहानी उनके पास सालों तक पड़ी रही।

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पाकिस्तान में भी हुई शूटिंग

फिर 80 के दशक में राज कपूर ने इसी अटकी हुई कहानी पर फिल्म बनाने की तैयारी शुरू की। फिल्म का नाम रखा हिना। 1988 में राज कपूर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म के लिए वो लीड हीरोइन जेबा बख्तियार को पाकिस्तान से लाए थे। लीड रोल में ऋषि कावूर थे। एक्ट्रेस अश्विनी भावे ने भी दूसरी लीडिंग हीरोइन का रोल निभाया था। इस फिल्म के डायलॉग के लिए पाकिस्तान की लेखिका हसीना मोईन को कहा गया। ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहानी गढ़ी। फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के मनाली, स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रिया में शूट हुआ है। लेकिन विकिपीडिया के मुताबिक फिल्म का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के इस्लामाबाद और मुर्री में भी शूट हुआ है।

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सुपरहिट हुई फिल्म

इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर की डेथ हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक राज कपूर बीमार चल रहे थे। उन्हें सास लेने में दिक्कत हो रही थी। इसी समय वो फिल्म की शूटिंग के लिए पहाड़ी इलाके ने चले गए। इससे उनकी तबीयत और ज्यादा बढ़ गई। शूटिंग छोड़ कर उन्हें वापस मुंबई लाया गया। और कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। राज कपूर के जाने के बाद लंबे समय बाद फिल्म पर फिर से काम शुरू हुआ और उनके बेटे रणधीर कपूर ने बची हुई शूटिंग पूरी की। फिल्म 1991 में रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया। इस फिल्म में राज कपूर के फेवरेट रविंद्र जैन ने म्यूजिक दिया था। उनके बनाए गाने गीतमाला की एनुअल लिस्ट में छाए रहे।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


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