राज बब्बर को आई पत्नी स्मिता पाटिल की याद, एक्ट्रेस की मौत को बताया कभी न भरने वाला दुख

संक्षेप: स्मिता पाटिल के जन्मदिन पर एक्टर राज बब्बर ने उन्हें याद किया है। एक्टर ने एक पोस्ट शेयर कर उनकी डेथ को अपने जीवन का कभी नहीं भरने वाला दुख बताया है। बेटे प्रतीक ने भी मां के नाम पोस्ट शेयर की है।

Sat, 18 Oct 2025 10:28 AM
बॉलीवुड एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ने अपनी जानदार एक्टिंग से सिनेमा देखने वालों को हैरान किया। उन्होंने अपनी एक्टिंग की अलग छाप छोड़ी जिसे आज की ऑडियंस भी पसंद करती है। लेकिन वो सिनेमा जगत को बहुत ज्यादा साल नहीं दे पाई और कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। एक्टर राज बब्बर के साथ शादी के बाद उन्होंने बेटे प्रतीक को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद उन्हें शारीरिक दिक्कत हुई और बेटे को जन्म देने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 17 अक्टूबर को एक्ट्रेस का जन्मदिन होता है। इस मौके पर राज बब्बर ने पत्नी को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया।

राज बब्बर का अधूरा गम

राज बब्बर ने स्मिता पाटिल की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “स्मिता ने अपने सिनेमाई सफर को बदलाव लाने का जरिया बनाया। उन्होंने अपने किरदारों के जरिए समाज की जड़ता को चुनौती दी, रूढ़ियों को तोड़ा। जटिल भूमिकाओं को निभाने में उनकी सहजता और समाज के ताने-बाने को समझने की उनकी गहराई उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने उस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, जो नियति ने उन्हें दिया था। उनकी छोटी जिंदगी हमेशा कभी न ठीक होने वाला दुख रहेगा। जन्मदिन पर उन्हें स्नेहपूर्वक याद कर रहा हूं।”

प्रतीक बब्बर ने मनाया मां का जन्मदिन

स्मिता और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने भी मां के जन्मदिन पर उन्हें याद किया। उन्होंने अपनी शादी की एक तस्वीर शेयर की है। इसके अलावा उन्होंने अपनी मां के जन्मदिन पर केक काटकर उन्हें याद किया।

लव स्टोरी

बता दें, स्मिता पाटिल और राज बब्बर की मुलाकात साल 1982 में फिल्म भीगी पलकें के सेट पर हुई थी। इसी दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए। उस समय राज बब्बर पहले से नादिरा बब्बर के साथ शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने नादिरा को छोड़कर स्मिता से शादी कर ली। उस समय स्मिता को काफी आलोचनाओं जा सामना करना पड़ा था। शादी के बाद 28 नवंबर 1986 को बेटे प्रतीक को जन्म दिया और 13 दिसंबर को उनका निधन हो गया।

