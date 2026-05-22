राज बब्बर के पीछे नंगे पैर दौड़ी थीं रेखा? आर्य ने दिया जवाब- वह इतनी आकर्षक हैं कि मैं होता तो…
स्मिता पाटिल के निधन के बाद राज बब्बर और रेखा के अफेयर के चर्चे थे। अब उनके बेटे आर्य बब्बर का कहना है कि रेखा इतनी आकर्षक हैं कि वह अपने पिता की जगह होते तो अट्रैक्ट हो जाते।
राज बब्बर और रेखा के बीच अफेयर किसी वक्त गॉसिप गलियारों की सुर्खी बन चुका है। राज बब्बर कुछ इंटरव्यूज में इस पर बोल भी चुके हैं कि स्मिता पाटिल के निधन के बाद रेखा से उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिला था। अब उनके बेटे आर्य बब्बर अपने पिता के रेखा की तरफ आकर्षित होने पर बोले हैं। आर्य का कहना है कि रेखा बहुत खूबसूरत महिला हैं। राज बब्बर की जगह वह भी होते तो आकर्षित हो जाते।
राज बब्बर का रेखा से था अफेयर?
आर्य बब्बर विकी लालवानी के पॉडकास्ट में थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्मिता पाटिल के निधन के बाद उनके पिता मूवऑन कर गए। उनका फिर से अफेयर हो गया। पर लोग इस बात को ही पकड़कर बैठे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में बोला कि वह मजाक में बोल रहे हैं। इस पर उनसे सवाल किया गया कि जैसा उन्होंने कहा कि राज बब्बर का फिर से अफेयर हो गया। रिपोर्ट्स हैं कि वह रेखा की तरफ आकर्षित थे। एक दिन था जब रेखा उनके पीछे दौड़ रही थीं और वह उनसे दूर जा रहे थे। लोगों ने उन्हें सड़क पर दौड़ते भी देखा।
रेखा से कौन आकर्षित नहीं होगा?
आर्य ने बात मजाक में लेते हुए कहा कि रेखा और पापा के बीच दौड़ हुई थी, इसका मतलब है कि दोनों फिट थे। किसी को नहीं पता कि वह सुबह दौड़े, दिन में दौड़े या रात में दौड़े। आर्य फिर सीरियस होकर बोलते हैं, 'जहां तक बात आती है रेखाजी की तरफ अट्रैक्ट होनी की तो वह इतनी खूबसूरत इंसान हैं, इतनी खूबसूरत महिला हैं कौन अट्रैक्ट नहीं होगा। मैं भी आकर्षित हो जाऊंगा। अगर वह आकर्षित हो गए तो हो गए, यह मानवीय है। यही होता है पूरी दुनिया में। हम कहीं से भी कुछ लेते हैं कि ये हो गया। छोड़ो यार जीवन मस्त है।'
रेखा-राज बब्बर के अफेयर के चर्चे
रेखा और राज बब्बर का यह मामला सुर्खियों में रह चुका है। अमिताभ बच्चन से रेखा का नाम जुड़ना जगजाहिर है। राज बब्बर के साथ भी उनके अफेयर की रूमर्स थीं। बात तबकी है जब स्मिता पाटिल का निधन हुआ था। राज बब्बर लंबे समय तक दुख में डूबे रहे। रेखा का भी लंबा रिश्ता टूटा था। बताया जाता है कि दोनों को एक-दूसरे से इमोशनल सपोर्ट मिला।
नंगे पैर दौड़ी थीं रेखा
राज बब्बर की शादी नादिरा बब्बर से टूटी नहीं थी। वह अपने परिवार और बच्चों को याद करने लगे। बताया जाता है कि रेखा इस बात से परेशान हो गई थीं। रिपोर्ट्स थीं कि उन्हेंम मुंबई की सड़कों पर राज बब्बर के पीछे दौड़ते देखा गया था। रेखा ने चप्पल तक नहीं पहनी थी। चर्चे ये तक थे कि रेखा ने राज बब्बर के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की थी। हालांकि पुलिस ने इस शिकायत को सीरियसली नहीं लिया था।
राज बब्बर ने माना, रेखा से मिली मदद
बता दें कि राज बब्बर अपने रिलेशनशिप पर हमेशा खुलकर बोलते रहे हैं। रेखा के लिए भी उन्होंने कहा था कि रेखा से रिश्ते ने उन्हें बड़े दुख से उबरने में मदद की थी। उन्होंने बताया था कि रेखा का एक लंबा रिश्ता टूटा था, वह भी उसी तरह की सिचुएशन में थे। साथ में काम कर रहे थे तो इमोशनल सपोर्ट मिला।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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