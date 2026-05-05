राहुल रॉय से रिश्ते पर उठे सवाल तो रील बनाने वाली वनिता का टूटा सब्र, बोलीं- मैं मरते दम तक…
राहुल रॉय के साथ वायरल हुई कॉन्टेंट क्रिएटर की लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। उन दोनों के रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं। अब वनिता ने सबको जवाब दिया है और बताया है कि वह राहुल को कबसे जानती हैं।
राहुल रॉय बीते दिनों अपनी रील्स वायरल होने पर चर्चा में थे। उन्होंने एक कॉन्टेंट किएटर के साथ अपने गानों पर क्लिप्स बनाई थीं। जिस पर लोगों ने ट्रोलिंग की थी। राहुल ने ऐसा करने वालों को फटकारा भी था। इसके बाद से उस महिला और राहुल के रिश्ते पर लोग सवाल उठा रहे हैं। इंस्टा पर भद्दे कमेंट्स लिख रहे हैं। वनिता नाम की महिला ने अब एक वीडियो पोस्ट करके जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि वह राहुल रॉय को कबसे जानती हैं, साथ में यह भी कहा कि वह मरते दम तक उनकी मदद करती रहेंगी।
अच्छे हैं राहुल रॉय के सितारे
वनिता इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया है। जो लोग उनके रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं वनिता ने उनको जवाब दिया है, 'एक अच्छे इंसान का अच्छे इंसान के साथ जो रिश्ता होता है, वही मेरा और राहुल का रिश्ता है। अगर आप लोग सच्चे अर्थ में उनके फैन्स होते, जैसे आप रील्स देखते तो उनको अच्छे-अच्छे कमेंट्स देते, लात मारकर सॉरी नहीं बोलते। अभी वह अपनी बीमारी से उबर रहे हैं। अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। जब किसी के फैन बन जाते हैं तो उनके गुण-दोष सब प्रिय होने चाहिए। वो बात आपमें नजर नहीं आई इसलिए कैमरे के सामने आना पड़ रहा है। राहुल रॉय सर बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही मासूम और काइंड पर्सन हैं। उनकी जो भी मदद करता है, हेल्प करने वाला दोगुनी संपत्ति पा लेता है, उनके स्टार्स अच्छे हैं। उनके पास इतना गुड लक है।'
5 साल से है राहुल से दोस्ती
वनिता आगे बोलती हैं, 'मेरी और उनकी मुलाकात 5 साल पहले से है। ऐसी कोई चीज नहीं कि आप उन्हें ट्रोल कर लें। रील्स में उनकी एक्टिंग देखो, उनकी एवरग्रीन पर्सनैलिटी देखो। ये कौन है, वो कौन है, ये औरत कौन है तो कोई भी हो वो एक्टर है। अपनी कला से ही वो आगे उभर के आया है। बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ जाने ऐसे कमेंट्स करना आसान है। ट्रोलिंग आसान है, किसी की मदद करना बहुत मुश्किल है। हमारे मन की दरियादिली जरूरी है। कितना भी पैसा हो किसी की मदद करने की वृत्ति चाहिए जो बहुत कम लोगों में होती है। हेल्प करना सीख लो, बाद में ट्रोल करना। लोगों ने कमेंट्स किए हैं, ट्रोलिंग के बहाने भी किसी ने लाइक या फॉलो किया है, उसका जो भी पैसा मेरे अकाउंट में आया है या आ रहा है, वो सारा पैसा मैं राहुल रॉय सर को दूंगी।'
मरते दम तक करूंगी सपोर्ट
वनिता ने नाराजगी जाहिर की कि कुछ लोगों ने कहा कि सड़क से उठाकर किसी के साथ भी रील्स बनाने लगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि ये सारी रील्स कैलाश प्रोडक्शन के बैनर में बन रहे हैं। बड़े-बड़े बंगले लेकर प्रोफेशनल तरीके से शूट किया जाता है। वनिता ने बताया कि वह एक्टर हैं, एंकर हैं। वह आगे बोलीं, 'मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फैन हूं। पूरा देश उनका फैन है। सलमान खान के बाद मैं ही ऐसी महिला हूं जिसने सर का सपोर्ट किया है। मैं मरते दम तक उनका सपोर्ट करूंगी। उनके गुणों की वजह से। वह बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने मां से सीखा है कि भले हम पैसे वाले ना हों लेकिन मदद करने के लिए मन रिच होना चाहिए। राहुल रॉय के संघर्ष के दिनों में मैंने राहुल रॉय सर की मदद की है और करती रहूंगी। जब हम मदद करते हैं तो हमारे कल्चर में किसी को बताते नहीं लेकिन इतनी भगदड़ कर दी है ना इंस्टा पर कि मुझे बताना पड़ रहा है।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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