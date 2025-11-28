प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह बोले, जब मैंने उन्हें नीचे उतारा था तब वह जिंदा थीं
दिवंगत एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हाेंने प्रत्यूषा को लटका देखा था तब वह घबरा गए थे। उन्होंने हिम्मत करके उन्हें नीचे उतारा और देखा कि वह जिंदा हैं।
टीवी सीरियल ‘बालिका वधू’ की आनंदी उर्फ प्रत्यूषा बनर्जी याद हैं? साल 2016 उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत ने उनके फैंस को सदमे में डाल दिया था। वहीं अब उनकी मौत के नौ साल बाद उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने बताया कि जब उन्होंने प्रत्यूषा को नीचे उतारा था तब वह जिंदा थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उस दिन क्या-क्या हुआ था।
‘मैं जब घर पहुंचा तब…’
राहुल राज सिंह फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा, “मैं जब प्रत्यूषा के घर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। वह दरवाजा नहीं खोल रही थीं। मैंने लॉक तोड़ने की कोशिश की। मुझे पता नहीं क्यों बुरी फीलिंग आ रही थी। पर मैंने खुद को समझाया कि हो सकता है शराब पी रखी हो या सो गई हो। फिर मैंने ताला खोलने वाले को बुलाया। हमारे फ्लैट में एक बालकनी थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। हम वहां से अंदर गए और हमने प्रत्यूषा को लटके देखा। ताला खोलने वाले के हाथ कांपने लगे थे। उसने जैसे-तैसे दरवाजा खोला और मैंने हिम्मत करके उन्हें नीचे उतारा और हॉस्पिटल ले गया। जब मैं उन्हें वहां ले जा रहा था, तब वह जिंदा थीं। मैंने उन्हें CPR देने की भी कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं पाईं।”
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
बता दें, तब राहुल राज सिंह पर प्रत्यूषा की हत्या का आरोप लगा था। वहीं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला था कि प्रत्यूषा बनर्जी की मौत एस्फिक्सिया के कारण हुई थी। कोर्ट के फैसले की बात करें तो हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 में सेशंस कोर्ट ने कहा था कि प्रत्यूषा बनर्जी की मौत सुसाइड से हुई है। ऐसा लगता है कि उनके बॉयफ्रेंड राहुल के बर्ताव – फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल हैरेसमेंट और एक्सप्लॉइटेशन की वजह वह डिप्रेशन में चली गई थीं और उन्होंने आत्महत्या कर ली।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।