Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRahul Raj Singh Recalls Moment After Finding Balika Vadhu Actress Hanging
प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह बोले, जब मैंने उन्हें नीचे उतारा था तब वह जिंदा थीं

प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह बोले, जब मैंने उन्हें नीचे उतारा था तब वह जिंदा थीं

संक्षेप:

दिवंगत एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हाेंने प्रत्यूषा को लटका देखा था तब वह घबरा गए थे। उन्होंने हिम्मत करके उन्हें नीचे उतारा और देखा कि वह जिंदा हैं।

Fri, 28 Nov 2025 08:35 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टीवी सीरियल ‘बालिका वधू’ की आनंदी उर्फ ​​प्रत्यूषा बनर्जी याद हैं? साल 2016 उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत ने उनके फैंस को सदमे में डाल दिया था। वहीं अब उनकी मौत के नौ साल बाद उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह ने बताया कि जब उन्होंने प्रत्यूषा को नीचे उतारा था तब वह जिंदा थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि उस दिन क्या-क्या हुआ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

‘मैं जब घर पहुंचा तब…’

राहुल राज सिंह फ्री प्रेस जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा, “मैं जब प्रत्यूषा के घर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। वह दरवाजा नहीं खोल रही थीं। मैंने लॉक तोड़ने की कोशिश की। मुझे पता नहीं क्यों बुरी फीलिंग आ रही थी। पर मैंने खुद को समझाया कि हो सकता है शराब पी रखी हो या सो गई हो। फिर मैंने ताला खोलने वाले को बुलाया। हमारे फ्लैट में एक बालकनी थी जो आपस में जुड़ी हुई थी। हम वहां से अंदर गए और हमने प्रत्यूषा को लटके देखा। ताला खोलने वाले के हाथ कांपने लगे थे। उसने जैसे-तैसे दरवाजा खोला और मैंने हिम्मत करके उन्हें नीचे उतारा और हॉस्पिटल ले गया। जब मैं उन्हें वहां ले जा रहा था, तब वह जिंदा थीं। मैंने उन्हें CPR देने की भी कोशिश की, लेकिन वह बच नहीं पाईं।”

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

बता दें, तब राहुल राज सिंह पर प्रत्यूषा की हत्या का आरोप लगा था। वहीं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला था कि प्रत्यूषा बनर्जी की मौत एस्फिक्सिया के कारण हुई थी। कोर्ट के फैसले की बात करें तो हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023 में सेशंस कोर्ट ने कहा था कि प्रत्यूषा बनर्जी की मौत सुसाइड से हुई है। ऐसा लगता है कि उनके बॉयफ्रेंड राहुल के बर्ताव – फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल हैरेसमेंट और एक्सप्लॉइटेशन की वजह वह डिप्रेशन में चली गई थीं और उन्होंने आत्महत्या कर ली।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।