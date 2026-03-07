राहुल गांधी बोले कोई नहीं देख रहा द केरल स्टोरी 2, बोले- पता चल रहा है ज्यादातर लोग...
द केरल स्टोरी 2 का कई लोगों ने विरोध किया है। वहीं अब राहुल गांधी ने कहा कि कोई इस फिल्म को नहीं देख रहा है। इस पर बीजेपी एमपी मनोज तिवारी की पत्नी का रिएक्शन भी आया है।
द केरल स्टोरी 2 कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है। फिल्म रिलीज से पहले ही काफी विवाद में थी और रिलीज के बाद भी विवाद चल ही रहा है। फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले हैं और अब हाल ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि कोई भी इस फिल्म को नहीं देख रहा है।
क्या बोले हैं राहुल गांधी
राहुल की तरफ से कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर लिखा है, ‘कोई भी द केरल स्टोरी नहीं देख रहा है। इससे पता चलता है कि ज्यादातर लोग इस देश में समझते हैं कि केरल क्या है और यहां के ट्रेडिशन्स और कल्चर को पसंद करते हैं।’
इस फिल्म को यूज किया जा रहा है
नोट में यह भी दावा किया गया है कि फिल्में, टीवी और मीडिया को हथियार की तरह यूज किया जा रहा है लोगों को बदनाम करने, समुदायों को अलग-थलग करने और समाज को डिवाइड करने के लिए किया जा रहा है ताकि कुछ समूहों को फायदा हो जबकि बाकी को नुकसान पहुंचे।
आगे लिखा गया है कि अगर किसी इंसान को किसी तरह की फिल्म बनानी है या मीडिया में कुछ कहना है या किसी आइडिया को डिफेंड करना है तो उन्हें अटैक किया जाता है और बोलने नहीं दिया जाता। मैंने ऐसा काफी एक्सपीरियंस किया है। वहीं कुछ नरेटिव्स को लोग काफी कोशिश करते हैं फैलाने कि लेकिन ऐसा नहीं होता है।
मनोज तिवारी की पत्नी ने क्या कहा
वहीं बीजेपी एमपी मनोज तिवारी की पत्नी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन मैं लोगों से यह कहना चाहूंगी कि घर में मत बैठकर बात करो। थिएटर्स में आकर फिल्म देखो और डॉक्यमेंट्स या केस पढ़ो और न्यूज देखो। इसके बाद आप समझोगे कि ये प्रोपेगेंडा है या सोसाइटी को शीशा दिखा रहे हैं।
यह फिल्म आईना दिखाती है
उन्होंने आगे कहा, ‘जो भी मैंने फिल्म को लेकर कहा, उससे जस्टिस नहीं मिलेगा। यह फिल्म नहीं बल्कि सोसाइटी को दिखाता आईना है। हमारी यही कोशिश है कि किसी भी हिंदू लड़की को वो सब ना झेलना पड़े जो फिल्म में हुआ है।’
द केरल स्टोरी 2
केरल स्टोरी 2 की बात करें तो यह साल 2023 में आई फिल्म द केरल स्टोरी का सीक्वल है। फिल्म में उल्का गुप्ता, अदिति भाटिया और ऐश्वर्या ओझा भी हैं जो दूसरे धर्म से शादी कर एक अलग मुसिबत में फंस जाती हैं।
