चलती ट्रेन से कूदी रागिनी एमएमएस की एक्ट्रेस, बुरी तरह हुईं घायल, कहा- 'बहुत दर्द में...'

एक्ट्रेस मुंबई की लोकल ट्रेन से चर्चगेट जा रही थी, तभी ट्रेन से कूद गईं। करिश्मा अस्पताल में एडमिट हैं। अपने साथ हुए हादसे की जानकारी खुद करिश्मा ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है। इस खबर से करिश्मा के फैंस काफी परेशान हो गए हैं।

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। 'रागिनी एमएमएस', 'उजड़ा चमन' और 'हम' और 'प्यार का पंचनामा' जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा को लेकर एक शॉकिंग न्यूज आ रही है। करिश्मा एक हादसे का शिकार हो गई हैं। एक्ट्रेस मुंबई की लोकल ट्रेन से चर्चगेट जा रही थी, तभी ट्रेन से कूद गईं। करिश्मा अस्पताल में एडमिट हैं। अपने साथ हुए हादसे की जानकारी खुद करिश्मा ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है। इस खबर से करिश्मा के फैंस काफी परेशान हो गए हैं।

ट्रेन में चढ़ते वक्त हुआ हादसा करिश्मा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर कर अपने साथ हुए हादसे की जानकारी दी है। करिश्मा ने नोट में लिखा, 'कल, चर्चगेट में एक शूटिंग के लिए जाते समय, मैंने साड़ी पहनकर ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी और मैंने देखा कि मेरे दोस्त उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। डर के मारे, मैं कूद गई- और दुर्भाग्य से मेरी पीठ के बल गिर गई, जिससे मेरा सिर टकरा गया।'

मेरा सिर सूज गया करिश्मा शर्माहै करिश्मा ने आगे लिखा, 'मेरी पीठ में चोट लगी है, मेरा सिर सूज गया है और मेरे शरीर पर चोट के निशान हैं। डॉक्टरों ने एमआरआई कराने की सलाह दी है और यह जानने के लिए कि सिर की चोट गंभीर नहीं है, मुझे एक दिन के लिए अस्पताल डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। मुझे कल से दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूत बनी हुई हूं। कृपया मेरे जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और मुझे अपना प्यार भेजें - यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है।'