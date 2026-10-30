Kill और बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद अब रोमांटिक-थ्रिलर में नजर आएंगे राघव जुयाल, ये होंगी हीरोइन

Raghav Upcoming Film: किल और बैड्स ऑफ बॉलीवुड फिल्मों में दर्शकों पर अपना जादू चला चुके एक्टर राघव जुयाल अब एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्मों में देखा जाएगा। इस फिल्म में राघव जुयाल के साथ एक्ट्रेस कोमल पावस्कर नजर आएंगी। कोमल राघव के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी।

राघव जुयाल एक बेहतरीन डांसर होने के साथ-साथ एक शानदार एक्टर भी हैं। किल और बैड्स ऑफ बॉलीवुड जैसी फिल्मों और सीरीज ने उन्हें ये साबित भी कर दिया है। राघव जुयाल जहां किल में एक खतरनाक विलेन की भूमिका में नजर आए थे। वहीं, बैड्स ऑफ बॉलीवुड में वो एक मजाकिया दोस्त के किरदार में नजर आए थे। अब राघव जुयाल एक रोमांटिक थ्रिलर में नजर आएंगे। राघव की किल और बैड्स ऑफ बॉलीवुड से समझ आता है कि उन्हें अलग-अलग किरदारों के साथ प्रयोग करने में मजा आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म में राघव दर्शकों के सामने अपना कौन सा शेड लाते हैं।

किस रोमांटिक थ्रिलर में नजर आएंगे राघव और कोमल? राघव जुयाल इस समय जिस रोमांटिक थ्रिलर फिल्म की तैयारी में व्यस्त हैं उसका नाम है इकाई। इस फिल्म से एक्ट्रेस कोमल पावस्कर अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं। इकाई को विकास बहल डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की कहानी से जुड़ी डिटेल्स का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है।

सेट से लीक हुईं राघव और कोमल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस फिल्म की शूटिंग की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों ने फैंस के मन में उत्सुकता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में राघव जुयाल और एक्ट्रेस कोमल को एक पारंपरिक बाजार जैसे माहौल में सीढ़ियों पर खड़े आपस में कुछ बात करते देखा जा सकता है। उनके आसपास फिल्म की शूटिंग से जुड़ी टीम भी नजर आ रही है।राघव इन तस्वीरों में जींस और कैजुअल-लेयर्ड शर्ट में नजर आ रहे हैं। वहीं, कोमल मैजेंटा रंग के फ्रॉक सूट में नजर आ रही हैं।

विकास बहल की फिल्म से लीक हुई इन तस्वीरों नें फैंस के मन में कोमल और राघव की कैमिस्ट्री को लेकर उत्सुकता को बढ़ा दिया है। फैंस को अब इस फिल्म की कहानी, रिलीज और अन्य जानकारियों का बेसब्री से इंतजार है।

कोमल के इंस्टाग्राम पर हैं 32 हजार फॉलोअर्स कोमल पावस्कर की बात करें तो इंस्टाग्राम पर उनके 32 हजार फॉलोअर्स हैं। वहीं, एक्ट्रेस खुद 734 लोगों को फॉलो करती हैं। कोमल की इंस्टाग्राम ग्रिड दिखाती है कि एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश हैं और उन्हें डांस का भी शौक है। कोमल इंस्टा की अपनी एक तस्वीर में घुड़सवारी करती भी नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं।

राघव को रियलिटी शो से मिली थी पहचान राघव जुयाल की बात करें तो राघव को सबसे पहले पहचान उनके स्लो मोशन डांस के लिए मिली थी। उन्होंने क्रॉकरोएक्ज के नाम से जाना जाता था। राघव टीवी के डांस रियलिटी शो 'डांस इंडिया डांस (DID) सीजन 3' से चर्चा में आए थे। इसके बाद उन्होंने 'DID लिटिल मास्टर्स 2' और 'डांस के सुपरकिड्स' में कैप्टन की भूमिका निभाई थी और जीत हासिल की थी।