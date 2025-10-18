ऐसे हुई थी राघव जुयाल की शाहरुख खान से पहली मुलाकात; ये है आर्यन खान की सबसे फेवरिट फिल्म
संक्षेप: फराह खान ने हाल में अपने यूट्यूब व्लॉग में राघव जुयाल को आर्यन खान की फेवरिट फिल्म के बारे में बताया। वहीं राघव को शाहरुख खान से पहली मुलाकात का किस्सा याद आया। जानिए आर्यन कौनसी फिल्म देखना पसंद करते हैं।
आर्यन खान के वेब शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए डांस से एक्टर बने राघव जुयाल को पसंद किया गया था। एक्टर ने परवेज का किरदार निभाया था, इमरान हाशमी के साथ उनका अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। खुद शाहरुख खान एक टीवी प्रोग्राम में बता चुके हैं कि वो खुद राघव के कितने बड़े फैन हैं। अब इस बीच राघव ने किंग शाहरुख खान के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया है।
शाहरुख खान से पहली मुलाकात
फराह खान के यूट्यूब चैनल पर अब राघव नजर आए हैं। दोनों के बीच हुई बातचीत में एक्टर ने बताया कि वो फराह खान ही थीं जिनकी वजह से उन्हें शाहरुख खान से मिलने का मौका मिला। राघव कहते हैं, “ मुझे पहली बार शाह सर से आपने मिलाया था। लाइफ में मैं पहली बार शाहरुख सर से मिला था आपकी वजह से।” आगे फराह ने कहा, “हां हैपी न्यू ईयर के सेट पर आया था तू और तूने एक फोटो भी डाली थी। वीडियो डाला था, यहां तूफान आ गया था कि फिल्म के सेट की फोटो किसने डाली है।”
आर्यन खान की फेवरिट फिल्म
आगे फराह ने राघव की बताया कि उन्हें अभी पता चला कि उनकी फिल्म ओम शांति ओम आर्यन खान की फेवरिट फिल्म है और वो उनकी फेवरिट डायरेक्टर। फराह कहती हैं, “मुझे सिर्फ गौरी बोलती थी कि तुम आर्यन की फेवरिट डायरेक्टर हो और मैं ऐसे ही रिएक्ट कर देती थी।” आगे राघव ने आर्यन के डायरेक्शन और काम के प्रति उनके जुनून की तारीफ की। राघव ने बताया कि उनका काम ऑडियंस को पसंद आ रहा है। उन्हें उम्मीद है कि OTT अवॉर्ड्स में वो अपने काम के लिए अवॉर्ड भी जीतेंगे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
