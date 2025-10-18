राघव जुयाल ने इस डायरेक्टर को दिया था अपनी जिंदगी का पहला एक्टिंग ऑडिशन, 9 महीने तक तैयार किया ये रोल
संक्षेप: हाल में राघव जुयाला ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला ऑडिशन इस पॉपुलर डायरेक्टर के लिए दिया था। वो फिल्म तो नहीं बनीं लेकिन ऑडिशन देने की आदत पड़ गई और फिल्म हाथ लग गई। अब उनका काम पसंद किया जा रहा है।
फराह खान अपने यूट्यूब चैनल पर कई बड़े सेलेब्रिटी के साथ कुकिंग वीडियो बना चुकी हैं। अब उनके चैनल पर डांसर से एक्टर बने राघव जुयाल पहुंचे थे। राघव को हाल में आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया था। इस दौरान एक्टर ने डांसर से एक्टर बनने की कहानी और पहली बार ऑडियंस देने के बारे में बात की। राघव ने ये भी बताया कि फिल्म किल में अपने नेगेटिव किरदार को निभाने के लिए उन्होंने 9 महीने तक कड़ी मेहनत की थी।
राघव का पहला ऑडिशन
राघव ने फराह खान के साथ बातचीत में याद किया कि वो फराह खान ही थीं जिन्हें लगता था कि वो एक्टिंग भी कर सकते हैं। फराह ने सबसे पहले उन्हें उमकी फिल्म सत्ते पे सत्ता के लिए ऑडिशन देने के लिए बुलाया था। ये उनकी जिंदगी का पहला एक्टिंग ऑडिशन था। उसके बाद वो लगातार फिल्मों में रोल पाने के लिए ऑडिशन देने लगे। आगे फराह कहती हैं कि उनकी नजरों ने समझ लिया था कि राघव डांस के साथ एक्टिंग भी कर सकते हैं। फरहा कहती हैं, उन्हें धर्मेश के साथ उनकी एक ऐड देखने के बाद लगा था कि वो एक्टर बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी टीम से राघव का ऑडिशन लेने को कहा था। फिल्म सत्ते पे सत्ता तो नहीं बनीं लेकिन राघव का करियर जरूर चल पड़ा।
एक्टिंग आ रही है पसंद
बता दें, इसी दौरान राघव ने बताया कि उनकी पहली फिल्म किल के लिए उन्होंने 9 महीने तक तैयारी की थी। कड़ी मेहनत के बाद वो नेगेटिव किरदार निभा पाए जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। अब उनका काम आर्यन खान के शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी पसंद किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।