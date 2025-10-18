Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडraghav juyal talks about his first ever acting audition, says he took 9 months for kill character preparation
राघव जुयाल ने इस डायरेक्टर को दिया था अपनी जिंदगी का पहला एक्टिंग ऑडिशन, 9 महीने तक तैयार किया ये रोल

राघव जुयाल ने इस डायरेक्टर को दिया था अपनी जिंदगी का पहला एक्टिंग ऑडिशन, 9 महीने तक तैयार किया ये रोल

संक्षेप: हाल में राघव जुयाला ने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला ऑडिशन इस पॉपुलर डायरेक्टर के लिए दिया था। वो फिल्म तो नहीं बनीं लेकिन ऑडिशन देने की आदत पड़ गई और फिल्म हाथ लग गई। अब उनका काम पसंद किया जा रहा है। 

Sat, 18 Oct 2025 11:50 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फराह खान अपने यूट्यूब चैनल पर कई बड़े सेलेब्रिटी के साथ कुकिंग वीडियो बना चुकी हैं। अब उनके चैनल पर डांसर से एक्टर बने राघव जुयाल पहुंचे थे। राघव को हाल में आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया था। इस दौरान एक्टर ने डांसर से एक्टर बनने की कहानी और पहली बार ऑडियंस देने के बारे में बात की। राघव ने ये भी बताया कि फिल्म किल में अपने नेगेटिव किरदार को निभाने के लिए उन्होंने 9 महीने तक कड़ी मेहनत की थी।

राघव का पहला ऑडिशन

राघव ने फराह खान के साथ बातचीत में याद किया कि वो फराह खान ही थीं जिन्हें लगता था कि वो एक्टिंग भी कर सकते हैं। फराह ने सबसे पहले उन्हें उमकी फिल्म सत्ते पे सत्ता के लिए ऑडिशन देने के लिए बुलाया था। ये उनकी जिंदगी का पहला एक्टिंग ऑडिशन था। उसके बाद वो लगातार फिल्मों में रोल पाने के लिए ऑडिशन देने लगे। आगे फराह कहती हैं कि उनकी नजरों ने समझ लिया था कि राघव डांस के साथ एक्टिंग भी कर सकते हैं। फरहा कहती हैं, उन्हें धर्मेश के साथ उनकी एक ऐड देखने के बाद लगा था कि वो एक्टर बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी टीम से राघव का ऑडिशन लेने को कहा था। फिल्म सत्ते पे सत्ता तो नहीं बनीं लेकिन राघव का करियर जरूर चल पड़ा।

एक्टिंग आ रही है पसंद

बता दें, इसी दौरान राघव ने बताया कि उनकी पहली फिल्म किल के लिए उन्होंने 9 महीने तक तैयारी की थी। कड़ी मेहनत के बाद वो नेगेटिव किरदार निभा पाए जिसे ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। अब उनका काम आर्यन खान के शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में भी पसंद किया जा रहा है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
raghav juyal Shah Rukh Khan farah khan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।