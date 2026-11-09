राघव जुयाल ने बताया कैसे निभाया रामायण में मेघनाथ का किरदार, बोले- नितेश सर चाहते थे…
राघव जुयाल ने हाल में रामायण में अपने किरदार मेघनाथ के बारे में बात की। एक्टर ने बताया कि डायरेक्टर ने पार्ट 1 के कुछ सेकंड भर के रोल के लिए उन्हें क्या सलाह दी थी।
रणबीर कपूर की रामायण में का एक किरदार खबरों में बना हुआ है। फिल्म के पहले पार्ट में रावण के बेटे मेघनाथ की एक झलक दिखाई गई है। थिएटर में जब ये झलक सामने आती है हॉल सीटी और तालियों की आवाज से गूंज उठता है। फिल्म के सबसे दमदार सीन में से मेघनाथ का इंट्रो वाला सीन है। ये किरदार राघव जुयाल निभा रहे हैं। राघव ने अपनी पिछली फिल्मों में ऑडियंस को खूब हंसाया और डराया है। अब उनका एक अलग रूप देखने को मिलने वाला है। राघव ने हाल में अपने किरदार और डायरेक्टर नितेश तिवारी के विजन के बारे में बात की।
राघव जुयाल ने अपने किरदार मेघनाथ को निभाने के बारे में की बात
वैरायटी इंडिया के साथ खास बातचीत में राघव ने रावण के बेटे मेघनाथ के रोल के बारे में बात की। राघव कहते हैं, 'मैं मेघनाथ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि पार्ट 2 में मैं मेघनाथ का किरदार में नजर आऊंगा। मैं इस किरदार को कैसे देख रहा हूं और इसके अलग पहलुओं को कैसे समझ रहा हूं ये अभी मैं अपने और नितेश सर के बीच में ही रखना चाहूंगा। ये बहुत ही प्राइवेट प्रक्रिया है और मैं फिल्म की रिलीज से पहले ऑडियंस तक कुछ नहीं पहुंचाना चाहता हूं।
राघव जुयाल ने ऐसे अपनी आंखों से दिखाई चालाकी
राघव जुयाल ने बताया कि फिल्म रामायण के डायरेक्टर नितेश तिवारी चाहते थे कि वो अपने मेघनाथ के किरदार में गहराई आयर तेजी लाएं। उन्होंने कहा, नितेश सर ने बताया था कि मेघनाथ पिता रावण की तरह बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है। वो मेघनाथ ही था जिसने युद्ध को रोक दिया था। लक्ष्मण बेहोश कर दिया था जिसके बाद हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए थे। मेघनाथ मायावी शक्तियों का भी स्वामी था। इसलिए नितेश सर चाहते थे कि मैं अपनी आंखों उस शक्ति को स्क्रीन पर लेकर आऊं। वो मेरी आंखों में एक खास चमक, चालाकी और आग देखना चाहते थे। अगर आप पार्ट 1 देखोगे, तो मेरी आंखों में एक ऐसी गहराई है जिसे लाने के लिए डायरेक्टर ने खास तौर पर कहा था’।
रामायण पार्ट 2 में ये सब होगा खास
रामायण पार्ट 2 पहले से भी ज्यादा धमाकेदार माना जा रहा है। ऑडियंस इंतजार में बैठी है हनुमान और मेघनाथ के किरदार को स्क्रीन पर देखने के लिए। हनुमान के किरदार में सनी देओल नजर आने वाले हैं। फिल्म के दूसरे पार्ट में राम और सुग्रीव की मुलाकात, हनुमान की एंट्री, हनुमान का लंका दहन, और फिर रावण की सेना और राम के बीच युद्ध को दिखाया जाएगा। रामायण का पार्ट 2 देखने के लिए ऑडियंस को साल 2028 तक का इंतजार करना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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