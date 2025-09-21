raghav juyal says he worked hard for the scene with emraan hashami in aryan khan bads of bollywood मैं रोने भी लग गया…राघव जुयाल ने इमरान हाशमी के साथ सीन पर कही ये बात, बोले-आर्यन ने ये सोचा था, Bollywood Hindi News - Hindustan
मैं रोने भी लग गया…राघव जुयाल ने इमरान हाशमी के साथ सीन पर कही ये बात, बोले-आर्यन ने ये सोचा था

आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में राघव जुयाल और इमरान हाशमी की मुलाकात का सीन वायरल हो रहा है। अब एक्टर ने अपने इस सीन के पीछे की मेहनत के बारे में बात की है। 

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 07:10 PM
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड खबरों में बनी हुई है। ऑडियंस को आर्यन का डायरेक्शन और एक्टर्स की परफॉरमेंस पसंद आ रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर राघव जुयाल और इमरान हाशमी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल, वेब सीरीज में राघव के किरदार परवेज की मुलाकात उनके आइडल इमरान हाशमी से होती है। इस सीन के दौरान परवेज उनकी फिल्म मर्डर का गाना ‘कहो न कहो’ गाता है। अब ये सीन वायरल हो गया है। राघव ने इस सीन के वायरल होने अपर अपनी मेहनत और आर्यन खान के विजन पर बात की है। राघव ने बताया कि वो इस सीन को करने के दौरान असल में रो पड़े थे।

असली में रोने लगे थे राघव

न्यूज 18 के साथ बातचीत में राघव जुयाल ने इस वायरल सीन के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उम्मीद थी मुझे भी और आर्यन को भी कि ऐसा होगा। मैंने असल में खुद पर कड़ी मेहनत की और कुछ नया बनाया। बहुत मजा आया मुझे। इमरान सर आए और वो सीन हुआ, मैं रोने भी लग गया सीन में! और वो बनते-बनते बन गया ऐसा सीन- बहुत ही दिल से किया मैंने। अगर मैं कॉमेडी करने की कोशिश करता तो अजीब हो जाती, लेकिन दिल से मैंने आंसू निकले और वो गाना गया। मैने अरबी में गाया, मैंने सोचा कि ऐसे मजेदार लगेगा।”

परवेज जैसा दोस्त चाहिए

राघव जुयाल ने अपने एक दूसरे इंटरव्यू में बताया कि उन्हें लोग मैसेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा लोगों को अपनी लाइफ में परवेज जैसा दोस्त चाहिए। इस सीरीज ने उनके किरदार खूबसूरती से पेश किया है। इस सीरीज में लक्ष्य ने लीड आसमान का किरदार निभाया है। सोशल मीडिया पर बैड्स ऑफ बॉलीवुड छाई हुई है।

