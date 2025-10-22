Hindustan Hindi News
राघव जुयाल का ये सीन देखकर शाहरुख खान ने लगा लिया था गले, बोले-तुमने कमाल कर दिया

संक्षेप: आर्यन खान के वेब शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए एक्टर राघव जुयाल ने हाल में शाहरुख खान के किंग की शूटिंग की है। एक्टर ने बताया कि शाहरुख उनकी परफॉरमेंस से इतना इम्प्रेस हो गए कि उन्हें गले लगा लिया था। 

Wed, 22 Oct 2025 09:17 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
डांसर से एक्टर बने राघव जुयाल द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अपनी परफॉर्मेंस के लिए तारीफें बटोर रहे हैं। आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज के बाद राघव को स्टार बना दिया। खुद शाहरुख खान को राघव का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म किंग में उन्हें एक अहम किरदार दे दिया। कुछ समय पहले उन्होंने अपने पार्ट की शूटिंग खत्म की है। राघव ने हाल में बताया जब वो अपने एक सीन की शूटिंग कर रहे थे तो उस समय शाहरुख खान वहां मौजूद थे। एक्टर का काम देखकर किंग ने उन्हें गले लगा लिया।

शाहरुख खान ने लगाया गले

राघव ने हाल में ANI के साथ बातचीत में बताया कि किंग की शूटिंग के दौरान शाहरुख ने उन्हें गले लगा लिया था। एक्टर ने कहा, “मुझे एक सीन की शूटिंग याद है जहां शाहरुख सर भी मौजूद थे। मेरे टेक के बाद, सेट पर सभी ने तालियां बजाईं, और वह मेरे पास आए, मुझे गले लगाया, मेरे माथे को चूमा और कहा, "कमाल कर दिया।" वह पल मेरे लिए बहुत मायने रखता था। तब मुझे एहसास हुआ कि उनमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है और इसलिए वो किंग हैं, और हमेशा किंग ही रहेंगे। अगर कोई और अच्छा परफॉर्म करता है, तो वह ध्यान रखते हैं कि कैमरा उन पर ही रहे, उन्हें उनके पल दिए जाएं, और पूरे दिल से उनका समर्थन किया जाए।"

राघव को मिल रहे हैं लीड रोल

फ्री प्रेस जर्नल से बातचीत ने राघव ने कहा कि आर्यन खान के शो के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी ताकि लोग उनके काम को पसंद करें। अब वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि सिर्फ ऑडियंस ने ही नहीं बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने भी उनका काम पसंद किया है और अब उन्हें लीड रोल ऑफर हो रहे हैं। अब राघव शाहरुख खान और सुहाना खान स्टारर फिल्म किंग में नजर आएंगे। इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं।

