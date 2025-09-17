शाहरुख खान के पैर छूते हुए फोन पर क्यों थे राघव जुयाल, अब बोले- आर्यन ने कहा मुझे इग्नोर...

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब राघव, शाहरुख खान के पैर छू रहे थे तब वह फोन पर थे। यह देखकर सब हैरान थे कि आखिर स्टेज पर राघव ने ऐसा क्यों किया। अब राघव ने इसकी वजह बताई है।

राघव जुयाल वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आने वाले हैं जिसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म के जरिए आर्यन बतौर डायरेक्टर बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब पूरी टीम आई थी जब राघव, शाहरुख के पैर छूते हुए फोन पर बात करते हैं जो देखने में अजीब लगा था। अब राघव ने बताया कि ऐसा क्यों हुआ था।

क्यों शाहरुख के पैर छूते हुए फोन पर थे राघव राघव ने बॉलीवुड बबल से बात करते हुए कहा, ‘मुझे ऐसा बोला गया था कि स्टेज पर आप एंटर कर रहे हो और शाहरुख को इग्नोर करोगे, तो मेरी तो वहां पर...कैसे...जो डायरेक्टर ने बोला- खासकर आर्यन बोलता है ये चीज, अरे तू तो बेटा है यार, मैं तो इंडस्ट्री में तो अभी आया हूं, ऐसा मत कर। बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मेरा बहुत नेचुरल था, नहीं ऐसा स्क्रिप्ट में तो मैंने कहा सर एक मिनट (शाहरुख के पैर छूते हुए) क्योंकि मेरी आदत है सबका पैर छूना। तो मैंने एक्ट करते-करते किया।’

वैसे राघव ने आर्यन के डायरेक्शन की भी तारीफ की है। उनका कहना है कि राघव ने काफी मेहनत की है इस सीरीज को बनाने में। राघव इस सीरीज की रिलीज के लिए काफी एक्साइटेड हैं।

बॉबी ने की थी आर्यन की तारीफ सिद्धार्थ कनन से बात करते हुए बॉबी ने बताया था कि आर्यन के डायरेक्शन में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था। उन्होंने कहा, ‘जिस तरह वह हम सबको डायरेक्ट करते थे वह काफी अच्छा था। वह हर चीज एक्सप्लेन करते थे। वह इतनी गहराई में घुस जाते थे कि वह हमसे कई टेक्स करवाते क्योंकि वह जानता है कि हमारे अंदर वो है जो उसे चाहिए। जब उसे वो मिल जाता तब वह ओके बोलता।’