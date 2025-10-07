रात 3 बजे घोड़ों की मेटिंग...राघव जुयाल ने बताया कैसे होती है सलमान खान के फार्महाउस में भयंकर पार्टी

राघव जुयाल सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान फिल्म में काम कर चुके हैं। उन्होंने सलमान के फार्महाउस पर भी वक्त गुजारा है और इसकी डिटेल बताई। राघव ने बताया कि वहां कैसे पूरी रात मस्ती होती है।

सलमान खान के फार्महाउस की पार्टी काफी फेमस है। राघव जुयाल उनके पनवेल फार्महाउस पर तीन दिन गुजार चुके हैं। उन्होंने बताया कि सलमान को लोगों को होस्ट करना बहुत पसंद है और वह जमकर मस्ती करते हैं। उनके फार्म पर रातभर पार्टी चलती है। सलमान सबको घोड़ों की मेटिंग दिखाने ले गए थे। राघव ने बताया कि सलमान के फार्म हाउस में फाइव स्टार होटल से ज्यादा मजा आया था।

रात में 3 बजे देखी मेटिंग रणवीर इलाहाबादिया के शो पर उन्होंने कहा, 'जो मजा वहां आया, उसका लेवल ही अलग था। उन्हें लोगों का ध्यान रखना अच्छा लगता है। उन्होंने होस्ट करना पसंद है। भयंकर पार्टी हुई थी। फिर मैंने घोड़ों की मेटिंग भी देखी। उन्होंने (सलमान) ने कहा, चलो घोड़ों की मेटिंग देखते हैं। रात का 3 बजा था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक स्टैलियन (मेटिंग वाला घोड़ा) था। उनके फार्महाउस पर अलग मजा आता है।

सलमान खान की अलग दुनिया है राघव आगे बताते हैं, 'उनके पास डर्ट बाइक्स हैं जिन्हें आप झरनों में चला सकते हैं। ये फाइव-स्टार होटल से ज्यादा मजेदार अनुभव था। पूरी रात पार्टी चलती है। सुबह 4 बजे ATV (All-Terrain Vehicle) निकलते हैं। अर्थ अलग चल रहा है और उनकी दुनिया अलग चल रही है।'