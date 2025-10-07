Raghav juyal leaks inside details of salman khan farm house party says they watched horse mating at 3 am रात 3 बजे घोड़ों की मेटिंग...राघव जुयाल ने बताया कैसे होती है सलमान खान के फार्महाउस में भयंकर पार्टी, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRaghav juyal leaks inside details of salman khan farm house party says they watched horse mating at 3 am

रात 3 बजे घोड़ों की मेटिंग...राघव जुयाल ने बताया कैसे होती है सलमान खान के फार्महाउस में भयंकर पार्टी

राघव जुयाल सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान फिल्म में काम कर चुके हैं। उन्होंने सलमान के फार्महाउस पर भी वक्त गुजारा है और इसकी डिटेल बताई। राघव ने बताया कि वहां कैसे पूरी रात मस्ती होती है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 02:53 PM
share Share
Follow Us on
रात 3 बजे घोड़ों की मेटिंग...राघव जुयाल ने बताया कैसे होती है सलमान खान के फार्महाउस में भयंकर पार्टी

सलमान खान के फार्महाउस की पार्टी काफी फेमस है। राघव जुयाल उनके पनवेल फार्महाउस पर तीन दिन गुजार चुके हैं। उन्होंने बताया कि सलमान को लोगों को होस्ट करना बहुत पसंद है और वह जमकर मस्ती करते हैं। उनके फार्म पर रातभर पार्टी चलती है। सलमान सबको घोड़ों की मेटिंग दिखाने ले गए थे। राघव ने बताया कि सलमान के फार्म हाउस में फाइव स्टार होटल से ज्यादा मजा आया था।

रात में 3 बजे देखी मेटिंग

रणवीर इलाहाबादिया के शो पर उन्होंने कहा, 'जो मजा वहां आया, उसका लेवल ही अलग था। उन्हें लोगों का ध्यान रखना अच्छा लगता है। उन्होंने होस्ट करना पसंद है। भयंकर पार्टी हुई थी। फिर मैंने घोड़ों की मेटिंग भी देखी। उन्होंने (सलमान) ने कहा, चलो घोड़ों की मेटिंग देखते हैं। रात का 3 बजा था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक स्टैलियन (मेटिंग वाला घोड़ा) था। उनके फार्महाउस पर अलग मजा आता है।

सलमान खान की अलग दुनिया है

राघव आगे बताते हैं, 'उनके पास डर्ट बाइक्स हैं जिन्हें आप झरनों में चला सकते हैं। ये फाइव-स्टार होटल से ज्यादा मजेदार अनुभव था। पूरी रात पार्टी चलती है। सुबह 4 बजे ATV (All-Terrain Vehicle) निकलते हैं। अर्थ अलग चल रहा है और उनकी दुनिया अलग चल रही है।'

शाहरुख के घर भी जा चुके राघव

राघव जुयाल ने आर्यन खान डायरेक्टेड बैड्स ऑफ बॉलीवुड में काम किया है। वह शाहरुख खान के घर जाने का अनुभव भी बता चुके हैं। उन्होंने बताया था कि वह मन्नत में एयरपोर्ट की तरह स्कैनर लगे हैं। उन्होंने आर्यन से ये पूछने की गलती कर दी कि उनका कमरा कौन सा है जबकि मन्नत में एक पूरा फ्लोर आर्यन का था। राघव ने बताया था कि मन्नत से निकलकर अपनी मां को कॉल किया था।

Salman Khan raghav juyal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।