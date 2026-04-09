'धुरंधर' के चौधरी असलम से मिले राघव चड्ढा, खास पल की तस्वीरें शेयर कर कहा-'आपका ऑराआज भी वैसा ही है'

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी गदर काट रही है। मूवी में रणवीर के अलावा संजय दत्त, चौधरी असलम खान के रोल में खूब छाए हुए हैं। ऐसे में संजय दत्त की एक्टिंग की तारीफ फैंस ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी उनकी एक्टिंग के कायल हो गए हैं।

फिल्ममेकर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इस वक्त हर तरफ धूम मचा रही है। 'धुरंधर 2' का खुमार इस वक्त हर तरफ छाया हुआ है। इस फिल्म ने 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को हैरान किया। इस फिल्म की चर्चा भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी खूब हो रही है। यही नहीं 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी गदर काट रही है। मूवी में रणवीर के अलावा संजय दत्त, चौधरी असलम खान के रोल में खूब छाए हुए हैं। ऐसे में संजय दत्त की एक्टिंग की तारीफ फैंस ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी उनकी एक्टिंग के कायल हो गए हैं। राघव ने संजय के साथ अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं हैं, जिसने फैंस का फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा

राघव-संजय की तस्वीरों ने खींचा ध्यान परिणीति चोपड़ा के पति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने अपने गुरुवार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर संजय दत्त के साथ तीन तस्वीरें शेयर की। पहली तस्वीर में वह और संजय दत्त कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं। फोटो में संजय ने राघव के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। वहीं, दूसरी तस्वीर में राघव चड्ढा, संजय दत्त का हाथ थामकर उनका स्वागत करते दिख रहे हैं। तीसरी, में दोनों बैठकर आपस में बाते करते दिख रही हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही है। दोनों ने कुर्ते पहने हुए थे।

उनका औरा आज भी वैसा ही है राघव चड्ढा तस्वीरों के साथ, एक नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, 'कुछ समय पहले, मुझे अपने घर पर संजय दत्त की मेहमाननवाजी करने का सौभाग्य मिला था। वो मेरे जानने वालों में से सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं। आपको 'धुरंधर' के लिए मिल रहा सारा प्यार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उनका ऑरा आज भी वैसा ही है और हर दौर में लोगों के मन में उनके लिए जो तारीफ और इज्जत रही है, वह भी वैसी ही है। वह इस प्यार के लिए पूरी तरह से हकदार हैं। मैं हमेशा उनके साथ हूं, आपके लिए दुआ करता हूं!' राघव का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।