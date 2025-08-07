राधिका आप्टे का दावा, प्रेग्नेंसी में प्रोड्यूसर ने डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया और…

राधिका आप्टे ने बताया कि जब वह प्रेग्नेंट थीं तब इंडियन प्रोड्यूसर ने उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया था। इतना ही नहीं, राधिका ने प्रेग्नेंसी के समय हॉलीवुड में काम करने का अनुभव भी साझा किया।

बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने बताया कि जब वह प्रेग्नेंट थीं तब इंडियन प्रोड्यूसर ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। राधिका दावा किया कि उनकी प्रेग्नेंसी की खबर सुनकर इंडियन प्रोड्यूसर खुश नहीं थे। वहीं फॉरेन प्रोड्यूसर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बधाई दे रहे थे। राधिक ने भी ये भी बताया कि एक प्रोड्यूसर ने तो उन्हें डॉक्टर तक से मिलने नहीं दिया था।

राधिका ने नेहा धूपिया के फ्रीडम टू फीड लाइव सेशन में कहा, "मैं जिस इंडियन प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही थी वो मेरी प्रेग्नेंसी की खबर से खुश नहीं था। मेरा वजन बढ़ रहा था उसके बावजूद उसने मुझे टाइट कपड़े पहनने पर मजबूर किया।"

राधिका ने आगे कहा, "मुझे प्रेग्नेंट हुए तीन महीने हो गए थे। मुझे क्रेविंग्स हाे रही थी इसलिए मैं बहुत खा रही थी और शारीरिक बदलावों से गुजर रही थी, लेकिन समझने के बजाए उस इंडियन प्रोड्यूसर ने मुझे परेशान करके रख दिया। मैं फिर भी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब मुझे दर्द होने लगा और सेट पर बेचैनी महसूस होने लगी तब उसने मुझे डॉक्टर के पास तक जाने की इजाजत नहीं दी। इससे मैं सचमुच निराश हो गई।"