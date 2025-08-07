Radhika Apte says insensitive Indian producer insisted wearing tight fitting clothes when she was pregnant राधिका आप्टे का दावा, प्रेग्नेंसी में प्रोड्यूसर ने डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया और…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRadhika Apte says insensitive Indian producer insisted wearing tight fitting clothes when she was pregnant

राधिका आप्टे का दावा, प्रेग्नेंसी में प्रोड्यूसर ने डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया और…

राधिका आप्टे ने बताया कि जब वह प्रेग्नेंट थीं तब इंडियन प्रोड्यूसर ने उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया था। इतना ही नहीं, राधिका ने प्रेग्नेंसी के समय हॉलीवुड में काम करने का अनुभव भी साझा किया।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 06:29 PM
share Share
Follow Us on
राधिका आप्टे का दावा, प्रेग्नेंसी में प्रोड्यूसर ने डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया और…

बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने बताया कि जब वह प्रेग्नेंट थीं तब इंडियन प्रोड्यूसर ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। राधिका दावा किया कि उनकी प्रेग्नेंसी की खबर सुनकर इंडियन प्रोड्यूसर खुश नहीं थे। वहीं फॉरेन प्रोड्यूसर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बधाई दे रहे थे। राधिक ने भी ये भी बताया कि एक प्रोड्यूसर ने तो उन्हें डॉक्टर तक से मिलने नहीं दिया था।

राधिका ने नेहा धूपिया के फ्रीडम टू फीड लाइव सेशन में कहा, "मैं जिस इंडियन प्रोड्यूसर के साथ काम कर रही थी वो मेरी प्रेग्नेंसी की खबर से खुश नहीं था। मेरा वजन बढ़ रहा था उसके बावजूद उसने मुझे टाइट कपड़े पहनने पर मजबूर किया।"

राधिका ने आगे कहा, "मुझे प्रेग्नेंट हुए तीन महीने हो गए थे। मुझे क्रेविंग्स हाे रही थी इसलिए मैं बहुत खा रही थी और शारीरिक बदलावों से गुजर रही थी, लेकिन समझने के बजाए उस इंडियन प्रोड्यूसर ने मुझे परेशान करके रख दिया। मैं फिर भी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब मुझे दर्द होने लगा और सेट पर बेचैनी महसूस होने लगी तब उसने मुझे डॉक्टर के पास तक जाने की इजाजत नहीं दी। इससे मैं सचमुच निराश हो गई।"

राधिक ने इंटरव्यू के दौरान हॉलीवुड फिल्ममेकर के साथ काम करने का अनुभव भी साझा किया। जब राधिका ने हॉलीवुड फिल्ममेकर को बताया कि वह प्रेग्नेंट हैं और उनका वजन बढ़ रहा है तो उस फिल्ममेकर ने कहा, कोई बात नहीं। आप प्रेग्नेंट हैं और ये सब नेचुरल है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।