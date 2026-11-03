सगे मामा से करनी थी शादी, हर चीज से हो गई नफरत, राधिका आप्टे ने बताया सबसे मुश्किल रोल
राधिका आप्टे ने अपने करियर के सबसे मुश्किल रोल के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे उन्हें इस फिल्म के दौरान हर चीज से नफरत हो गई थी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने कुल मिलाकर 4 तेलुगू फिल्मों में काम किया है। इसमें भी 2 में वह नंदमुरी बालाकृष्ण के साथ नजर आई थीं। राधिका आप्टे ने अपने हालिया इंटरव्यू में अपने कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक का खुलासा किया। राधिका आप्टे ने बताया कि इस फिल्म में उनके किरदार को अपने मामा से शादी करनी थी। राधिका आप्टे ने बताया कि इस फिल्म में उनके मामा का किरदार उम्र में उनसे कहीं ज्यादा बड़े एक्टर ने निभाई थी।
फिल्म जिसमें मामा से करनी थी शादी
राधिका आप्टे अभी अपनी फिल्म अक्का के प्रमोशन में लगी हुई हैं। वह एक्टर कीर्ति सुरेश के साथ एक इवेंट का हिस्सा बनी थीं, जहां उन्होंने उनके द्वारा निभाए गए सबसे मुश्किल किरदारों में से एक की बात की। राधिका आप्टे ने उस तेलुगू फिल्म में अपने द्वारा निभाए गए इस किरदार के बारे में बात करते हुए जूम को बताया, “मैंने एक तेलुगू फिल्म की थी, जिसमें मुझे अपने मामा से शादी करनी थी। यह सबसे ज्यादा मुश्किल रोल था। मुझे इसके बारे में हर चीज से नफरत हो गई थी।”
उम्र में बड़े एक्टर संग करना था रोमांस
साउथ के स्टार एक्टर कीर्ति सुरेश पहले तो काफी सरप्राइज दिखे, लेकिन फिर वह ठहाका मारकर हंस पड़े। राधिका आप्टे ने होस्ट और ऑडियंस को बताया- यह बहुत तमिल-तेलुगू टाइप की चीज थी, जिसमें आपको आपके मामा से शादी करनी होती है। एक्ट्रेस ने आगे बताया, “हां, लेकिन मुझे उम्र में खुद से कहीं बड़े एक्टर के साथ रोमांस करना था। यह काफी पितृसत्तात्मक स्थिति और सिचुएशन थी। मेरे लिए यह सबसे मुश्किल चीज थी। फिर इसके बीच में मेरी मौत हो जाती है।”
साउथ में रंग को लेकर भेदभाव
राधिका आप्टे ने बताया कि फिल्म में मेल किरदार उन्हें फेंक देता है और फिर एक्शन करता है। मैं पूरे वक्त सोच रही थी कि इसमें मेरी मौत कब होगी? राधिका आप्टे ने हाल ही में गलाता इंडिया के साथ बातचीत में यह भी बताया कि कैसे साउथ इंडियन इंडस्ट्री में रंगभेद चलन में है। एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे साउथ की फिल्मों में बॉलीवुड की एक्ट्रेसेज को तरजीह मिलने लगी है, क्योंकि वह बनिस्पत गोरी है। राधिका आप्टे ने कहा, “मुझे लगता है कि बहुत सी नॉर्थ इंडियन एक्ट्रेस को सिर्फ इसलिए कास्ट किया गया, कि वह गोरी दिखती हैं।”
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग