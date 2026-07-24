राज कुमार ने जब गोविंदा की दी हुई शर्ट से नाक और हाथ किए साफ, देखकर हो गए थे एक्टर भी हैरान
राज कुमार का अंदाज कुछ अलग था। अब एक बार गोविंदा ने उन्हें एक शर्ट गिफ्ट की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज कुमार ने उस शर्ट के साथ किया किया था।
गोविंदा मस्ती भरे स्टाइल में रहते थे। उनका फैशन सेंस भी काफी अलग होता था जो फैंस को भी काफी पसंद आती थी। वहीं राज कुमार का नेचर काफी अलग था। वह थोड़े गंभीर मिजाज के थे। अब क्या आप जानते हैं कि एक बार गोविंदा ने राज कुमार को शर्ट दी थी बतौर गिफ्ट, लेकिन राज कुमार ने उसी शर्ट ने अपने हाथ पोंछे और इतना ही नहीं अपनी नाक तक भी साफ की।
राज कुमार ने जब गोविंदा से लिए मजे
बॉलीवुड ठिकाना से बात करते हुए फिल्ममेकर मेहुल कुमार ने कहा था, ‘एक बार गोविंदा सेट पर एक वाइब्रेंट शर्ट पहनकर आए जो राज कुमार को कोफी पसंद आई। राज कुमार ने गोविंदा की तारीफ भी की, लेकिन वो एक मजे वाली थी। गोविंदा को ये समझ नहीं आया। गोविंदा ने फिर सोचा कि राज कुमार के लिए भी वैसी शर्ट लेकर आएं।’
राज कुमार ने हाथ पोंछे और नाक किया साफ
मेहुल ने आगे बताया था, 'गोविंदा ने फिर अगले दिल राजकुमार को वो शर्ट थी, लेकिन राज कुमार ने उससे हाथ पोंछे और नाक भी साफ की। गोविंदा ये देखकर काफी हैरान हो गए थे।'
मेहुल ने यह भी बताया था कि कैसे एक बार राज कुमार ने गोविंदा को लेकर कहा था कि मेहुल ये हमेशा नाचता ही रहता है। राज कुमार से ये बात सुनकर मैं काफी हंसा और कहा कि वह डांसर हैं। राज कुमार ने फिर कहा था कि फिर वह सेट पर भी क्यों डांस करते रहते हैं। हालांकि राज कुमार ने कभी इस बारे में गोविंदा से डायरेक्ट नहीं कहा।
राज कुमार की हिट फिल्में
राज कुमार, इंडियन सिनेमा के दिग्गज एक्टर थे। इसके अलावा वह अपने टेम्पर के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने तिरंगा, मदर इंडिा, पाकीजा, वक्त, सौदागर जैसी फिल्मों में काम किया है। एक्टर का 3 जुलाई 1996 में निधन हो गया था। 69 की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी।
गोविंदा की लास्ट फिल्म
वहीं गोविंदा की फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट रंगीला राजा में नजर आए थे जो साल 2019 में रिलीज हुई थी। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप हुई थी। इसके बाद वह साल 2022 में नाम द कन्हैयालाल में नजर आए थे जो कि डॉक्यूमेंट्री थी।
गोविंदा कर रहे हैं कमबैक
गोविंदा अब जल्द 2 नए प्रोजेक्ट्स के साथ कमबैक करने वाले हैं। वह रूपा और दुनियादारी में नजर आने वाले हैं। इस बारे में बात करते हुए गोविंदा ने कहा, रूपा और दुनियादारी दोनों अलग तरह की फिल्में होगीं खासकर ये यंगस्टर्स के लिए बनाई गई हैं क्योंकि यंगस्टर्स काफी उम्मीदें से स्टार्स करते हैं, लेकिन कभी-कभी वह खो जाते हैं। यंगस्टर्स को काफी कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपने रूट्स से जुड़ा रहना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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