आर माधवन बेटे को 4 साल की उम्र से दे रहे सीख, बोले- कॉन्डम और सेक्शुअल टच के बारे में भी बताया
आर माधवन का कहना है कि वह अपने बेटे से उस उम्र से खुलकर बात कर रहे हैं जबसे कोई मां-बाप सोचते ही नहीं। उन्होंने वेदांत को उनकी सीमाएं, कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल सब बता रखा है।
आर माधवन की पेरेंटिग स्टाइल पहले भी चर्चा में रह चुकी है। वह बता चुके हैं कि अपने बेटे को अपने बेटे को प्रिविलेज्ड होने के फायदे और नुकसान बताते रहते हैं। एक इंटरव्यू में माधवन ने बताया था कि उन्होंने वेदांत को काफी छोटी उम्र से छोटी-छोटी बातें बतानी शुरू कीं। टीनेजर होने से पहले ही उन्होंने अपने बेटे को कॉन्ट्रासेप्टिव, सेक्सुअल टच, बाउंड्री के बारे में बता दिया था।
बचपन से सीख दे रहे माधवन
माधवन का कुमुदम के साथ एक पुराना इंटरव्यू वायरल है। इसमें उन्होंने अपनी पेरेंटिंग स्टाइल पर बात की थी। उन्होंने बताया था कि काफी पहले से अपने बेटे वेदांत को ट्रेनिंग दे रहे हैं। माधवन बोलते हैं, 'मैंने बहुत छोटी उम्र से उसे एडल्ट की तरह ट्रीट किया है, चाहे वो सेक्सुअल टच बताना हो या कॉन्डम के इस्तेमाल की सीख हो।'
4 साल की उम्र से कर रहे खुलकर बात
माधवन ने अपने बेटे वेदांत को काफी छोटी उम्र में ही ये सब सिखाना शुरू कर दिया था। वह बताते हैं, 'जब वह 4 साल का था मैं तबसे उससे खुलकर बात कर रहता हूं। इस वजह से उसमें एक तरह से विश्वास आ गया है, उसे लगता है- 'मेरे पिता मेरे साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं।' इससे वह जिम्मेदार भी बना है। इससे मुझे बात करने में भी आसानी होने लगी।'
बचपन से खुलने का फायदा
माधवन ने बताया कि अगर आप बचपन में ही खुल जाते हैं तो एक मजबूत नींव बनती है। आगे चलकर थोड़े मुश्किल टॉपिक भी अजीब लगने के बजाय नैचुरल लगने लगते हैं।
बिना शर्ट के लड़की के बिस्तर पर मत दिखना
माधवन पहले मिस मालिनी के इंटरव्यू में बता चुके हैं कि फेम को लेकर भी अपने बेटे को समझाया था। माधवन ने बेटे वेदांत से कहा था कि अगर वह सिलेब्रिटी के बेटे हैं या स्वीमिंग में अपनी पहचान बना चुके हैं तो उन्हें सावधान रहना होगा। वह बिना शर्ट के किसी लड़की के बेड पर नहीं दिख सकते। अगर ऐसा हुआ तो वो खबर नैशनल न्यूज होगी। वह बाकी दोस्तों की तरह केयरफ्री नहीं रह सकते। क्योंकि वह प्रसिद्ध हैं और लोग पहचानते हैं तो वेदांत को सावधान रहना होगा।
वेदांत का टारगेट ओलिम्पिक गोल्ड
आर माधवन के बेटे वेदांत बढ़िया तैराक हैं। वह भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और मलेशिया ओपन में 5 बार गोल्ड जीत चुके हैं। डेनिश ओपन में वेदांत को गोल्ड और सिल्वर मिला था। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में भी वह पांचवीं पोजीशन पर रहे। वेदांत अब ओलिम्पिक में गोल्ड मेडल जीतने की तैयारी कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
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विशेषज्ञता
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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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