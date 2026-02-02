धुरंधर के पहले शॉट में ही बिगड़ गई थी डायरेक्टर की प्लानिंग, ऐसे शूट हुआ ये सीन, देखिए BTS वीडियो

संक्षेप: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर की शूटिंग का बिहाइंड द सीन वीडियो समाने आया है। एक्टर आर माधवन ने वीडियो शेयर कर फिल्म के इस सीन के पीछे की कहानी बताई है। साथ ही एक्टर ने कहा कि कैसे मौसम ने डायरेक्टर की प्लानिंग बिगाड़ दी थी।

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर कमाल कर गई है। इस फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा आर माधवन ने भी अहम किरदार निभाया है। उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर अजय सान्याल के किरदार में देखा गया था। इस फिल्म में उनके सीन ज्यादा नहीं थे, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने में मददगार रहे। अब ऑडियंस धुरंधर 2 का इंतजार कर रही है। लेकिन उससे पहले आर माधवन ने धुरंधर की शूटिंग के शुरुआती दिनों का बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। आर माधवन वीडियो में बताते हैं कि कैसे मौसम ने डायरेक्टर आदित्य धर की प्लानिंग बदल दी और उसके बावजूद भी फिल्म का ये सीन शानदार शूट हुआ।

बिगड़ गई थी आदित्य धर की प्लानिंग आर माधवन ने धुरंधर की शूटिंग के दौरान का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। एक्टर बताते हैं कि लेह लद्दाख की इस लोकेशन पर ये दिन धूप वाला होना था। लेकिन वो जहां भी जाते हैं तो बारिश साथ आती है। ऐसे में इस दिन धुप की जगह मौसम कुछ ऐसा था जो इस वीडियो में नजर आ रहा है। माधवन ने बताया कि धुप में ये सीन शूट होना था ताकि प्लेन के अंदर के कॉन्ट्रास्ट को दिखाया जा सके। लेकिन बारिश होने की वजह से आदित्य धर की प्लानिंग पर पानी फिर गया और इस बदले हुए मौसम के साथ ही शूटिंग करनी पड़ी। लेकिन ये सीन फिल्म के लिए लकी साबित हुआ। इसका सबूत धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है।

फिल्म का पहला शॉट आर माधवन ने बताया कि जब भी वो सेट पर गाए तो मूसलाधार बारिश हो गई। इस सीन के दौरान भी आसमान ग्रे था। लेकिन ये बारिश वाला शॉट भी फिल्म के लिए शानदार साबित हुआ। खास बात ये है कि ये फिल्म की शूटिंग का पहला शॉट था। एक्टर ने कहा कि कभी कभी ऐसे हालत बनते हैं और उसी के हिसाब से चलना बेहतर होता है।