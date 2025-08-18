r madhavan says one should chose actress and role according to age ow people think film ke bahane aish kar raha hai आर माधवन बोले- उम्र के हिसाब से चुननी चाहिए हिरोइन; लोग सोचते हैं, फिल्म की आड़ में…, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडr madhavan says one should chose actress and role according to age ow people think film ke bahane aish kar raha hai

आर माधवन बोले- उम्र के हिसाब से चुननी चाहिए हिरोइन; लोग सोचते हैं, फिल्म की आड़ में…

आर माधवन ने रीसेंटली अपनी फिल्म में छोटी उम्र की एक्ट्रेस के साथ काम किया है। अब उन्होंने कहा कि अपनी उम्र के हिसाब से रोल चुनना चाहिए वरना लोगों को लगता है कि छोटी उम्र की एक्ट्रेस के साथ ऐश कर रहा है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 11:13 AM
share Share
Follow Us on
आर माधवन बोले- उम्र के हिसाब से चुननी चाहिए हिरोइन; लोग सोचते हैं, फिल्म की आड़ में…

आर माधवन ‘आप जैसा कोई’ में 40 साल के शख्स के रोल में नजर आए हैं जो अपने लिए लड़की की तलाश करता है। मूवी में उनके अपोजिट फातिमा सना शेख हैं, जो उम्र में काफी छोटी हैं। फिल्म में पुरुषों की उम्र से जुड़ी इनसिक्योरिटी पर बात की गई है। एक इंटरव्यू में आर माधवन ने कहा कि फिल्मों को चुनाव में भी अपनी उम्र का ध्यान रखना चाहिए। कई बार लोग सोचने लगते हैं कि मूवी के बहाने अपने से छोटी उम्र की एक्ट्रेस के साथ ऐश कर रहा है।

हिरोइन के चुनाव में रखना चाहिए ध्यान

आर माधवन ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में कहा, 'सबसे पहली बार आपको उम्र से जुड़ा झटका तब लगता है जब आपके बच्चे के दोस्त आपको अंकल बुलाने लगते हैं। आपको शॉक लगता है लेकिन समझना पड़ता है।' माधवन ने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ आपको फिल्मों में भी सावधानी बरतनी पड़ती है। वह बोलते हैं, 'जब आप फिल्में कर रहे होते हैं तो हिरोइन के चुनाव में भी ध्यान रखना पड़ता है, भले ही वे आपके साथ काम करना चाहती हैं। ऐसा लगता है कि फिल्म की आड़ में एक्टर मजे कर रहा है। लोग सोचते हैं ये पिक्चर के बहाने ऐश कर रहा है। फिल्म से लोगों को ऐसी फीलिंग आए तो उस कैरेक्टर के लिए रिस्पेक्ट नहीं रहता है।'

नहीं रह गई पहले जैसी ताकत

माधवन आगे बोलते हैं, 'यह भी अहसास होता है कि मेरे शरीर में वैसी ताकत नहीं रह गई जैसी 22 साल की उम्र में होती है। इसलिए उम्र के तकाजे और कैसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं, यह ध्यान रखना जरूरी है ताकि ये अजीब न लगे।'

R Madhavan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।