Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडR Madhavan Reacts Wheather He Is Jealous Of Akshaye Khanna Gets Praise For His Role In Dhurandhar Know What He Says
धुरंधर में अक्षय की हो रही तारीफ से क्या माधवन को हुई जलन? एक्टर बोले- वह तो ये सब...

धुरंधर में अक्षय की हो रही तारीफ से क्या माधवन को हुई जलन? एक्टर बोले- वह तो ये सब...

संक्षेप:

आर माधवन भी धुरंधर फिल्म का हिस्सा हैं और उनके काम को भी पसंद किया गया। लेकिन अब माधवन से पूछा गया कि क्या अक्षय खन्ना को मिल रही सक्सेस से उन्हें जलन होती है तो जानें उन्होंने क्या कहा।

Dec 20, 2025 12:22 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

धुरंधर फिल्म इन दिनों छाई हुई है। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त अहम किरदार में हैं। हालांकि सारी लाइमलाइट जो लूटकर ले गए हैं वो हैं अक्षय खन्ना। अब आर माधवन से पूछा गया कि क्या अक्षय को मिल रही सक्सेस से उन्हें जलन महसूस हो रही है? जानें इस पर माधवन ने क्या कहा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अक्षय ये सब डिजर्व करते हैं

बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए आर माधवन ने कहा, 'बिल्कुल नहीं। मैं अक्षय के लिए काफी खुश हूं। वह यह सब डिजर्व करते हैं। कितने टैलेंटेड एक्टर हैं वह और जमीन से जुड़े भी। वह चाहे तो कई इंटरव्यूज दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करके वह अपने घर पर बैठे हैं और साइलेंस को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता था कि मैं अंडर प्लेयर हूं पब्लिक अटेन्शन के मामले में। लेकिन अक्षय खन्ना अलग लेवल के हैं। उन्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। सक्सेस, फेलियर उनके लिए सब एक है।'

धुरंधर का पार्ट होना ही बड़ी बात है

माधवन ने आगे कहा, ‘धुरंधर का पार्ट होना ही बहुत है। फिल्म इतिहास बना रही है और मैं खुश हूं कि मैं इस पार्ट का हिस्सा हूं। ना ही अक्षय ना ही डायरेक्टर आदित्य धर इस सक्सेस को पैसे के तौर पर एंजॉय कर रहे हैं।’

ये भी पढ़ें:धुरंधर में दिखाई हिंसा का राकेश ने किया बचाव, बोले- राम ने रावण को बिना किसी…

बता दें कि यह फिल्म का पहला पार्ट है और इसे वर्ड ऑफ माउथ का काफी फायदा हुआ है। फिल्म में राकेश बेदी, सौम्या टंडन, मानव गोहिल भी सपोर्टिंग रोल में हैं। फिल्म की सोशल मीडिया पर सिर्फ तारीफ हो रही है। अब तक मूवी ने यानी 15 दिन में 483 करोड़ तक की कमाई कर ली है। इसके अलावा मूवी ने कई सुपरहिट मूवीज यानी पठान और गदर2 तक को पछाड़ दिया है।

वहीं फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल 19 मार्च को रिलीज होगा।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
R Madhavan akshaye khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।