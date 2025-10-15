Hindustan Hindi News
दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन के ससुर बनने पर आर माधवन ने कही ये बात, बोले-नर्वस हूं

संक्षेप:  बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने हाल ने फिल्म दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन के ससुर का किरदार निभाने पर अपनी राय रखी है। इसके अलावा फिल्म से और अजय देवगन के साथ अपने रिश्ते पर बात कही।

Wed, 15 Oct 2025 12:28 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर आर माधवन अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर हैं। एक्टर को कुछ समय पहले फिल्म केसरी 2 में अक्षय कुमार के साथ देखा गया था। उस से पहले अजय देवगन की फिल्म शैतान में उनके काम को सराहा गया था। अब एक बार दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ में। खास बात ये है कि इस फिल्म माधवन, अजय देवगन के ससुर के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस किरदार को लेकर एक्टर ने हाल में खुलकर बात की।

ससुर का किरदार निभाने पर बोले आर माधवन

आर माधवन ने कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी पिता या ससुर का किरदार नहीं निभाया था, इसलिए शुरुआत में वह काफी नर्वस थे। ट्रेलर लॉन्च के दौरान माधवन ने कहा, “मैंने कभी पिता का किरदार नहीं निभाया है और अजय के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए मैं बहुत नर्वस था। मैंने कई एक्टर्स को देखा है जो सेट पर आने के बाद भी काफी बिज़ी रहते हैं, लेकिन अजय सर हमेशा सेट पर मौजूद रहते हैं और पूरी तरह समर्पित रहते हैं। हमने हमेशा एक कनेक्शन महसूस किया।”

सीक्वल पर रिएक्शन

फिल्म के सीक्वल पर बात करते हुए माधवन ने कहा कि उन्हें सीक्वल करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने कहा,“मुझे सीक्वल्स से कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि कहानी अच्छी हो। मैं चाहता हूं कि ये फिल्म दर्शकों को पसंद आए। हम सबको भरोसा है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है।”

फिल्म की रिलीज

बता दें, साल 2019 में आई फिल्म दे दे प्यार दे में अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह ने लीड किरदार निभाए थे। फिल्म की कहानी एक अधेड़ उम्र के आशिष महरा की है जिन्हें अपनी बेटी की उम्र से थोड़ी बड़ी आयेशा से प्यार हो जाता है। पहले पार्ट आशिष के परिवार को दिखाया गया था जिसमें तब्बू ने अजय देवगन की पत्नी का किरदार निभाया था। अब रकुल यानी आयेशा के परिवार को दिखाया जा रहा है। फिल्म में आर माधवन ने रकुल के पिता का किरदार निभाया है। फिल्म 14 नवंबर को थिएटर में दस्तक दे रही है।

