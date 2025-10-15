दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन के ससुर बनने पर आर माधवन ने कही ये बात, बोले-नर्वस हूं

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर आर माधवन ने हाल ने फिल्म दे दे प्यार दे 2 में अजय देवगन के ससुर का किरदार निभाने पर अपनी राय रखी है। इसके अलावा फिल्म से और अजय देवगन के साथ अपने रिश्ते पर बात कही।

बॉलीवुड एक्टर आर माधवन अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर हैं। एक्टर को कुछ समय पहले फिल्म केसरी 2 में अक्षय कुमार के साथ देखा गया था। उस से पहले अजय देवगन की फिल्म शैतान में उनके काम को सराहा गया था। अब एक बार दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ में। खास बात ये है कि इस फिल्म माधवन, अजय देवगन के ससुर के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस किरदार को लेकर एक्टर ने हाल में खुलकर बात की।

ससुर का किरदार निभाने पर बोले आर माधवन आर माधवन ने कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी पिता या ससुर का किरदार नहीं निभाया था, इसलिए शुरुआत में वह काफी नर्वस थे। ट्रेलर लॉन्च के दौरान माधवन ने कहा, “मैंने कभी पिता का किरदार नहीं निभाया है और अजय के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए मैं बहुत नर्वस था। मैंने कई एक्टर्स को देखा है जो सेट पर आने के बाद भी काफी बिज़ी रहते हैं, लेकिन अजय सर हमेशा सेट पर मौजूद रहते हैं और पूरी तरह समर्पित रहते हैं। हमने हमेशा एक कनेक्शन महसूस किया।”

सीक्वल पर रिएक्शन फिल्म के सीक्वल पर बात करते हुए माधवन ने कहा कि उन्हें सीक्वल करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने कहा,“मुझे सीक्वल्स से कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि कहानी अच्छी हो। मैं चाहता हूं कि ये फिल्म दर्शकों को पसंद आए। हम सबको भरोसा है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है।”