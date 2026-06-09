आर माधवन को जब रजनीकांत को कॉपी करना पड़ा था भारी, बोले- मेरे चेहरे पर बड़ा थप्पड़ पड़ा था
आर माधवन ने बताया कि कैसे करियर के शुरुआत में उन्हें रजनीकांत के स्टाइल को कॉपी करने की सलाह मिली थी और उन्होंने जब ऐसा किया था तो उन्हें बड़ा फेलियर झेलना पड़ा था।
आर माधवन की लास्ट फिल्म धुरंधर 2 सक्सेसफुल थी। इस फिल्म में माधवन की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था। अब माधवन ने बताया कि कैसे करियर के शुरुआत में उन्हें रजनीकांत जैसा बनने की एक सलाह मिली थी और उसके बाद जो उन्होंने किया, उससे उनकी मूवी बुरी तरह पिट गई थी और स्टूडियो तक बंद हो गया था।
किस गलती के बारे में बताया माधवन ने
ब्रूट इंडिया से बात करते हुए माधवन ने कहा, ‘तो जो लोग मेरे पास आ रहे थे वो बोल रहे थे कि आप रजनीकांत नहीं बन सकते जब तक कि आप ऐसी फिल्में ना करें जो बी या सी सेंटर में काम ना करें। गांव वालों को आपको एक्सेप्ट करना होगा। तभी वो आपको थलाइवा कहेंगे और तभी आप साउथ के सुपरस्टार बनेंगे। तो जाहिर सी बात है मुझे सारा डाटा मिल रहा था जो बोल रहा था कि गांव के लिए फिल्म बनाओ, ऐसे बिहेव करो जैसे गांव वाले हो।’
स्टूडियो बंद करना पड़ा
माधवन ने फिर लोगों की सलाह लेकर एक फिल्म साइन की। वह बोले, तो मैंने फिल्म एक्सेप्ट की जिसमें मैं एक ऐसा आदामी का किरदार निभा रहा हूं जिसके पास खाने के लाले हैं, कमजोर है और अनपढ़ है, लेकिन उसका सपना है क्रिकेटर बनने का। फिल्म फ्लॉप हुई वो भीी इतनी बड़ी कि पूरा स्टूडियो बंद करना पड़ा।
फिल्म के फेलियर पर माधवन ने कहा कि मुझे फिर एहसास हुआ कि मुझे ऐसा बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। मुझे किसी और जैसा नहीं बनना।
ऐसा लगा जैसे मुंह पर थप्पड़ पड़ा
माधवन ने कहा कि ये सलाह पूरी तरह गलत नहीं थी, उनकी गलती बस यह थी कि उन्होंने इस सलाह को हूबहू मान लिया। जो लोग मुझे वो बोल रहे थे वो सही थी, लेकिन जो मैंने किया वो नहीं करना चाहिए था। मैंने फिर अपनी तरह की बी और सी सेंटर फिल्मों में काम करना शुरू किया। उस फिल्म से मुझे चेहरे पर बड़ा थप्पड़ पड़ा था कि मुझे आगे क्या करना है।
पत्नी को धोखा ना देने पर बोले थे माधवन
बता दें कि कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान माधवन ने बताया कि कैसे पत्नी सरिता के साथ 27 साल की शादी में उन्होंने कभी पत्नी को धोखा नहीं दिया है। उन्होंने मस्ती करते हुए कहा कि मेरी पत्नी के पास मेरे फोन, मेल और अकाउंट्स का एक्सेस है तो कुछ भी उनसे छिपता नहीं है।
माधवन ने यह भी कहा था कि सच कहूं तो मैं मिडल क्लास मद्रासी आदमी हूं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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